Мы не лошади!

В отличие от человеческих лекарств лошадиные рассчитаны на средний вес животного, поэтому велика вероятность отравления.

С экранов телевизоров россиян уговаривают покупать звериные препараты. Стоит ли верить в их целительную силу? Конечно, человек тоже часть животного мира. Но он отличается от зверюшек. И не только разумом. Натуральному составу лошадиного геля человеческие гели и мази для облегчения боли в суставах могут позавидовать. Сплошные травы! Но присутствуют и красители Е133 и Е102, опасные для здоровья людей. Лошадям, может, и ничего, а людям не очень. Да и в составе гелей для людей тоже могут быть экстракт сабельника, зверобоя, перца, шалфея, касторовое масло, эфирное масло розмарина, эвкалипта — и никаких красителей и консервантов. Состав почти такой же. Но «почти» не считается, особенно в медицине. Например, при болях в суставах врач назначает препараты, улучшающие кровообращение и устраняющие боль. Для этой цели берут проверенные временем димексид, бишофит и медицинскую желчь. В лошадином геле их куда больше, чем в человеческом, поэтому внутрь попадает больше. Как на такую лошадиную дозу отреагирует организм человека, никто не знает. Тут кому как повезет…

Еще одно отличие. Препараты для лечения людей проходят клинические исследования, сертификацию, контроль. Зоопрепараты — не всегда. К тому же их часто привозят из Китая и Индии. Особенно осторожными при приеме таких необычных лекарств надо быть людям с заболеваниями сердца, печени и желудоч­но-­кишечного тракта. У ветеринарных медикаментов намного выше концентрация действующего вещества, и степень чистоты при производстве препаратов для животных совсем другая.

Но главное — дозировка. В отличие от человеческих лекарств лошадиные рассчитаны на средний вес животного, поэтому велика вероятность отравления. Покупать лекарства вслепую очень опасно. Так что поумерьте свой покупательский пыл перед прилавками с зоо­косметикой и зоомазями.