«Мужская» кровь

Мужчины с I группой крови реже страдают от импотенции или эректильной дисфункции в 60-летнем возрасте.

Такую группу крови имеют примерно 44% всех мужчин. Примечательно, что эректильной дисфункцией страдает каждый десятый мужчина мира. А после 40 лет их количество превышает треть мужского населения. Хотя лекарственные препараты улучшают ситуацию, 30% мужчин, которые принимают стимуляторы, не ощущают никакого эффекта.

До сих пор врачи считали, что эректильная дисфункция связана с образом жизни — курением, избыточным весом и высоким кровяным давлением. Но новые исследования показали, что сексуальные расстройства присущи людям просто по факту их рождения. Выяснилось, что лишь 16% обладателей I группы жалуются на проблемы с эрекцией, в остальных группах уровень сексуальных расстройств достигает 42%. И это не зависимо от того, высокое ли у них давление, курят ли они или ведут здоровый образ жизни. Предположения о влиянии группы крови на половые дисфункции мужчин появились почти 100 лет назад, однако как это связано, непонятно до сих пор. Возможно, из-за того, что мужчины с I группой крови реже страдают от высокого уровня холестерина, перекрывающего приток крови к сердцу и гениталиям.