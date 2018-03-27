Мандарин поможет от кашля

  • При кашле, бронхите, трахеите 2 ст. ложки высушенной и измельченной кожуры мандаринов с вечера залейте в термосе 200-300 мл кипятка. Утром процедите и принимайте в теплом виде по 50-100 мл (в зависимости от возраста больного) 3-4 раза в день за 20 минут до еды, а также во время приступа кашля.
  • Для смягчения сильного кашля смешайте 1 ст. ложку измельченной сушеной кожуры мандарина и 1/2 чайн. ложки измельченного корня солодки голой. Залейте 0,5 л кипятка и, укутав, настаивайте до охлаждения. Процедите и принимайте по 1/2 стакана 4 раза в день.
  • Если кашель с мокротой, измельченную сушеную кожуру мандарина смешайте с равным по весу количеством кукурузных рыльцев. Залейте 30 г смеси 1 стаканом воды и варите на маленьком огне 15 минут. Это разовая доза. Процедите и пейте 2 раза в день. Курс лечения — 1 неделя.
  • При длительно не проходящем кашле после каждого приема пищи пейте по 1 чайн. ложке смеси, приготовленной из подсушенной и измельченной в порошок кожуры мандарина (1 часть), измельченного в порошок имбиря (2 части) и меда (5 частей). А перед сном небольшими глотками пейте по 1 стакану молока с 1 чайн. ложкой сливочного масла, меда и небольшим количеством козьего жира.
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