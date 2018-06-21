Как очистить лёгкие за 48 часов

Чистка легких помогает улучшить их емкость и предотвратить инфекции.

  • За 2 дня до очищения откажитесь от всех молочных продуктов.
  • Накануне курса перед сном выпейте чашку мятного чая. Он помогает расслабить дыхательные пути. И еще этот напиток обладает антигистаминным и фантастическим противоотечным эффектом.
  • Утром выжмите сок двух лимонов, смешайте с 1,5 стакана воды и выпейте перед завтраком. Лимоны способствуют дезинтоксикации организма, в том числе и легких, стимулируют работу лимфатической системы, помогают очистить кровь. Через 2 часа выпейте 1,5 стакана свежего грейпфрутового сока. Он содержит натуральные антиоксиданты, которые улучшают работу дыхательной системы.
  • Между завтраком и обедом выпейте 1,5 стакана морковного сока. Он способствует ощелачиванию крови.
  • За обедом выпейте 2 стакана любого сока, богатого калием (яблочный, виноградный, огуречный или кабачковый) — он тонизирует и очищает. А перед сном — 2 стакана клюквенного сока или сока красной смородины, брусники. Они так же, как и антибиотики, борются с бактериями.
  • Очищающие ванны с розмарином. Особенно полезны тем, кто курит. В сигаретном дыме содержится более 4000 вредных химических элементов. Это растение — мощный детоксификатор. Как приготовить розмариновую ванну? Всыпьте хорошую горсть травы в 3-4 л горячей воды. Кипятите 10 минут, вылейте отвар в ванну и посидите в ней 15 минут.
  • Выполняйте кардио­упражнения. Сами по себе они не очищают легкие, но помогают им хорошо работать, снабжая кровеносные сосуды кровью. А еще делайте дыхательные упражнения. Нужно вдохнуть поглубже, затем задержать дыхание на 2-3 секунды, после чего глубоко выдохнуть. Повторите это упражнение 7-8 раз.
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