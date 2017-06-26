Как обмануть свое тело

Если у вас сильно першит в горле, помассируйте мочку уха. Это активирует ушные рецепторы и рефлекторно вызовет спазм в горле, после чего першение пройдет.

Непрекращающаяся изжога не дает ночью уснуть? Просто перевернитесь на левый бок. Когда мы находимся в таком положении, угол между пищеводом и желудком уменьшается, и заброс в пищевод соляной кислоты становится затруднительным. А ведь именно она вызывает изжогу.

После пробежки закололо в боку? Перенесите вес тела на левую ногу и одновременно с этим сделайте выдох. Это уменьшит давление печени на диафрагму и снизит болевые ощущения. Не перепутайте: если выдохнуть, ступая на правую ногу, это приведет к увеличению давления на печень.

Почувствовав сильное сердцебиение, сильно подуйте на большой палец. Это вызовет раздражение блуждающего нерва и замедлит частоту сокращений сердца.

Если пошла кровь носом, положите кусочек ваты между верхней губой и десной, в районе уздечки, и сильно прижмите пальцами снаружи. Это повысит давление на переднюю часть носовой перегородки, и кровотечение стихнет.

Если затекла рука, начните медленно вращать головой. Поскольку затекание руки часто бывает вызвано защемлением нервов шейными мышцами, такие движения могут помочь. Вращение головой освободит нервы от зажима, и чувствительность руки восстановится.

Чтобы заложенный нос начал дышать, надавите языком на небо и помассируйте пальцем между бровями. Эти манипуляции приведут к шевелению сошника, образующего заднюю часть носовой перегородки, и уже через 20 секунд дыхание восстановится.

Заболел зуб? Поводите кубиком льда между большим и указательным пальцами с тыльной стороны ладони. Так вы заблокируете болевой сигнал, идущий от зуба к мозгу.

Если обожгли палец, незамедлительно к больному месту приложите подушечку другого пальца. Это уменьшит вероятность появления волдырей на месте ожога. Пальцы должны быть чистыми, иначе занесете инфекцию.

Н. М. Молоков, терапевт, врач II категории