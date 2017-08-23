Иди ты в баню!

Когда к терапевту обращается пациент с сердечно-сосудистыми проблемами, повышенным давлением, жалобами на нервы, плохой сон, редко кто из докторов добавляет к таблеткам и микстурам такое лекарство, как баню.

Что особенно ценно в бане

Между тем регулярные банные процедуры, понятно — с известной осторожностью и в щадящем режиме, улучшают здоровье не хуже, а порой и лучше дорогих препаратов. При парении из организма с потом выходит большое количество электролитов, прежде всего натрий и калий. Выводятся также вредные токсичные вещества — мочевина, молочная кислота, другие продукты обмена. В горячей бане гибнут болезнетворные микробы. Стоит захватить простуду в самом начале — попариться, пропотеть и, перед тем как направиться домой, посидеть в раздевалке, попить горячего чайку — хворь как рукой снимает.

Что особенно ценно, в бане приходит в движение так называемая резервная кровь. У человека 5-6 л крови, причем 1 л в резерве. Эта кровь богата ценнейшими питательными веществами, дает клеткам свежий заряд. Разумное использование банного жара можно приравнять к физическим упражнениям, тренирующим сердце и всю систему кровообращения вплоть до мельчайших капилляров. Русская баня не мыслится без холодной воды. Поэтому после захода в парилку рекомендуется принять прохладный или холодный душ. Из холодной воды — снова в жаркую баню. Сосуды снова расширяются, сердечный ритм учащается. Происходит гимнастика кровеносных сосудов! Такие контрастные процедуры нормализуют частоту сокращений сердца и дыхания. Усиление кровообращения приводит к повышению температуры тела, в итоге обмен веществ проходит активнее. Сжигается тугоплавкий холестерин — источник атеросклероза и старости. Мудра русская пословица: «В который день паришься, в тот день не старишься».

Кому полезно париться

Прекрасный эффект дает лечение баней при бронхиальной астме, если приступы удушья протекают легко. Они становятся реже, могут и совсем исчезнуть. После посещения парной у большинства гипертоников снижается диастолическое и систолическое давление. Если пульс не превышает 105-110 ударов в минуту, нет повышения диастолического давления и общее самочувствие после бани улучшается, то посещать ее можно регулярно. Такие же рекомендации можно дать и больным ишемической болезнью сердца со стенокардическим синдромом. Учеными установлено, что через 6 месяцев после перенесенного инфаркта миокарда полезно посещение бани, если температура в парной не превышает 60°С.

Показана русская баня при сахарном диабете в легкой степени, ишемической болезни I–II степени, гипертонической болезни I–IIA стадий, неврозах, дискинезии желчного пузыря и желчевыводящих путей, хроническом гломерулонефрите в фазе ремиссии.

Но есть и противопоказания

Парная баня противопоказана: при онкологии; эпилепсии; активном воспалительном процессе внутренних органов; ишемической болезни со стенокардией IV функционального класса; недостаточности кровообращения выше IIА стадии; гипертонической болезни IIБ и III стадий; инфаркте миокарда, если после него не прошло 6 месяцев; митральном стенозе; реноваскулярной гипертонии; бронхиальной астме с частыми (3-4 раза в день и более) приступами; инфекционных заболеваниях с высокой температурой; легочном сердце.

Собираемся с духом и…

Настроив себя, не без трепета ложимся на полок. Заход в парную — ледяная купель — еще заход… И так три раза подряд. Отдышавшись и передохнув, пьем горячий чай с медом…

Когда к врачу обращается тот или иной пациент с сердечно-сосудистыми проблемами, повышенным давлением, жалобами на нервы, плохой сон, редко кто из докторов добавляет к таблеткам и микстурам такое лекарство, как баню. Между тем регулярные банные процедуры, понятно — с известной осторожностью и в щадящем режиме, улучшают здоровье не хуже, а порой и лучше дорогих препаратов.

И. В. Астраханцева, терапевт, кандидат медицинских наук