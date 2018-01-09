Хлам в твоей голове

Беспорядок в квартире может многое рассказать о характере хозяина и его слабостях.

Непомытая посуда

Полная раковина грязных вилок и чашек — это на самом деле не про неряшливость, а про очень сильную любовь к себе. Между долгом и удовольствием «повелитель грязных тарелок» всегда выберет последнее. А скучную обязанность или оставит на потом, или спихнет на кого-то. Такой человек редко думает о завтрашнем дне, часто имеет долги. Но зато у него много друзей и он очень добр.

Под диваном спрятаны носки

Знакомьтесь, перед вами человек рациональный, запасливый. Пока другие живут без гроша в кармане, у «человека-хомяка» есть резерв в твердой валюте. Кстати, из таких запасливых получаются отличные мужья и прекрасные отцы.

Разбросанные сумки, пакеты

У таких людей вся жизнь — «накануне переезда». Коробки, тюки, узлы с вещами в разных частях квартиры говорят о том, что человек требует перемен. Он очень хочет улучшить свою жизнь! Хозяева квартиры-склада живут в ожидании чуда. Но дальше мечтаний дело не двигается.

Грязный туалет

Захламляя углы этой комнаты, хозяин подсознательно скрывает от глаз и загоняет в самый темный угол неизжитые обиды и ошибки, за которые стыдно до сих пор.

Крошки в постели

Любой человек, если над ним не стоит кто-то с палкой, любит поесть в постели. И крошить туда же. Маленькая, но такая приятная слабость.

Недопитый кофе на столе

Хозяин недопитого напитка обожает все контролировать. Он нетерпелив, требователен. Но и эти же качества помогают ему многого добиваться в жизни. Правда, привычек он не меняет. Чашку с кофе придется мыть другим.

Незаправленная кровать, брошенная одежда

Этот человек занят, вечно занят. И, скорее всего, одинок. Был бы кто-то с ним — стало бы неудобно за бардак. А так… Раз все равно никто не видит, удобнее свалить кофты и джинсы на кресло. И время не надо тратить на развешивание в шкафу. То же самое касается незаправленной кровати.

Пыльные окна

Грязные окна часто встречаются в квартирах людей, склонных к апатии и депрессии. Даже если они стремятся поддерживать порядок, «глаза квартиры» их выдают. Они будто подсознательно стремятся к тому, чтобы жилище было в тени. Но при этом сентиментальны и ранимы.

Грязь в ванной

Если не хотите, чтобы о вас пошла слава как о человеке нерешительном, то тряпку в руки — и вперед, чистить ванну! Как вы откладываете на потом ее мытье, так вы поступаете со всем остальным.