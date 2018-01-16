Грибок приносим из спортзала

Самыми грязными общественными местами являются спортивные и фитнес-залы.
На тренажерах, штангах, гантелях и прочих устройствах множество самых разнообразных бактерий — от золотистого стафилококка до ногтевых грибков. Ведь их трогают каждый день до 100 посетителей. Человеку с крепким иммунитетом эти микробы не страшны. А вот ослабленному они могут навредить. Чтобы не подхватить инфекцию, после занятий важно тщательно вымыть руки с мылом. А во время тренировок не тереть руками глаза, нос, уши и не трогать рот.