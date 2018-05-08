Где-то спрятаны «часы»…

Утром мы клокочем, как вулкан, и сворачиваем горы, после обеда вялы и сонливы, а к вечеру извольте отдыхать… Внутренние часы у каждого человека заведены на определенный срок. И жизнь мы проживем согласно движению стрелок.

Наблюдения ученых выявили ритмичность процессов, протекающих в организме. Проведены сложные исследования, которые подтвердили, что все измеряется с помощью периодических процессов, от кратких — до долей секунды в клетке — до суточных и месячных циклов. Например…

В 2 часа ночи работает печень, очищает организм от ядов.

В 3 ночи у людей самое низкое давление, пульс самый редкий.

В 4 часа утра в мозг направляется минимальное количество крови, организм чрезвычайно замедляет свою работу. Но слух обостряется, можно проснуться от любого звука, если спите.

С 5 до 6 утра — время освобождать желчный пузырь от осадка, песка, камней. Что для этого надо? Просто выпить стакан теплой воды. Если делать так в течение полугода, выпивая 300 г воды с 5 до 5.45 утра, то можно добиться чистоты желчного пузыря.

В 6 часов начинают учащаться пульс и дыхание, повышается давление. Вы хотите спать, но организм пробудился и готов к работе. Есть мнение, что вставать надо обязательно до 6 утра. Хотя бы за минуту, так как только до 6 утра Вселенная посылает энергию, которая дает человеку работоспособность, здоровье, мудрость, стройность и красоту.

С 7 до 12 часов наивысшая работоспособность.

В 12.00 наступает первый спад активности, он длится практически до 16 часов, после этого работоспособность восстанавливается.

В 15 часов обостряются вкусовые ощущения. Кто хочет насладиться ароматом и вкусом еды — это их время.

В 17.00 спортсменам можно приступать к тренировкам, начинается один из пиков физической активности.

К 19 часам повышается раздражительность и нервозность.

К 20.00 психика переходит в состояние удивительно быстрых ответов на внешние раздражители. Это лучшее время для вождения автомобиля. С 20.00 до 21.00 аварий почти нет.

К 22 часам активность падает. В это время надо отправляться в постель и засыпать.

Между 23.00 и 24.00 вы увидите удивительные сны, в которых будете путешествовать по дальним пределам Вселенной и попадете в свое будущее.

Любопытно, но факт: анализируя ритмы музыкальных произведений, ученые установили, что ритмы менялись с определенной частотой. Например, у Чайковского — в три секунды, у Бетховена — в пять секунд, у Моцарта — в семь. Это может указывать на то, что Чайковский писал утром, с 6 до 11 часов, Бетховен — с 17 часов, а Моцарт — ночью.