Эксперименты опасны

О морщинах. Если ежедневно перед сном выпивать 2 л жидкости, морщины разгладятся сами собой. На самом деле. После 1-2 л воды на ночь с утра лицо будет отекшим. Слегка или сильно — зависит от того, насколько хорошо работают почки и сколько раз за ночь вы встанете в туалет. Разумеется, когда лицо припухает, мелкие морщинки разглаживаются. При здоровых почках такой отек сойдет за 2-3 часа. Но если имеются проблемы, можно ходить с опухшим лицом (хотя и без морщин) и день, и два. Не говоря уже о том, что регулярный перегруз жидкостью может добить больные и даже испортить здоровые почки. Можно выпить на ночь 1 стакан воды (кефира, молока). Это заглушит аппетит и не даст крови сгуститься во время сна. Больше — не надо.

О выведении токсинов. Говорят, нужно отказаться от использования антиперспирантов, которые используют, чтобы подмышки не потели. Они сужают выводные протоки потовых желез. Из-за этого токсины не могут выйти наружу и тем самым приводят к старению и даже онкологии. На самом деле. Кожа — единый орган. Если один его участок выключить из работы антиперспирантом, то другие начнут работать активнее. Грубо говоря, вместо подмышек сильнее вспотеют спина или ладони. Конечно, постоянно перегружать другие участки кожи не очень хорошо, поэтому не стоит увлекаться антиперспирантами. На ночь тщательно их смывайте, а поутру принимайте душ.

О похудении. Если ежедневно пить воду с уксусом — стакан воды и 1 ст. ложка яблочного, бальзамического или еще какого-нибудь экзотического уксуса, — то уйдут и морщины, и лишний вес. На самом деле. Никаких полезных соединений и витаминов в уксусе нет. Это чисто вкусовая приправа, которую повара часто заменяют более мягким по вкусу лимонным соком. Уксус — кислота, которая разъедает эмаль зубов и нарушает внутреннюю среду желудка, может привести к гастриту. Так что не ждите от уксуса какой-либо пользы. Единственный безопасный способ избавиться от лишних килограммов — тратить энергии больше, чем потреблять. То есть кушать меньше, двигаться больше. Вот и весь секрет.