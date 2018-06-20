Для здоровья поджелудочной

Сбои в работе поджелудочной железы чреваты развитием сахарного диабета и нарушением пищеварения. Как избежать неприятностей.

Если курите, бросайте

Установлено, что вещества, входящие в состав табачного дыма, не только разрушают легкие, плохо влияют на сосуды, портят внешний вид кожи, зубов и волос, но и провоцируют рак поджелудочной железы. У курильщиков риск возникновения онкологии возрастает в 2-3 раза.

Чаще ешьте капусту

Все виды капусты, особенно цветная, брокколи и брюссельская, содержат компоненты, которые благотворно влияют на поджелудочную железу и снижают риск развития злокачественных новообразований в ней. Особенно полезна брокколи, приготовленная на пару или отваренная в слегка подсоленной воде. Ее можно употреблять и в сыром виде в составе овощных салатов. Для нормализации работы поджелудочной железы рекомендуется есть капусту не реже двух раз в неделю.

Откажитесь от вредных продуктов

Сбои в работе поджелудочной железы чаще всего возникают у людей, которые регулярно употребляют алкоголь, продукты, обжаренные во фритюре, жирное мясо, консервы и другую тяжелую пищу. Не лучшим образом на состоянии органа сказывается и чрезмерное увлечение сладостями, особенно высококалорийными тортиками. Их можно употреблять понемногу и нечасто. В ежедневный рацион необходимо включать овощи, фрукты, постное диетическое мясо, морскую рыбу, кисломолочные продукты и крупы, содержащие клетчатку.

Спазмы в животе

Часто испытываете спазмы в животе, тошноту, слабость? При этом заметно ухудшилось состояние кожи, да и работоспособность снизилась?

Это может быть связано с неправильной работой кишечника. Предлагаем освоить упражнение из йоги — позу лука. Выполняя его, человек становится похож на лук, кисти здесь работают как тетива, тянут голову, туловище и ноги кверху. Эта асана прорабатывает область живота, где сосредоточены ключевые пищеварительные органы. Эффект создается за счет растяжения мышц пресса и давления на живот, куда смещается центр тяжести.

Важная задача — не прогнуться максимально, а стараться вытянуть ноги и бедра, живот, грудную клетку. Перед упражнением сделайте легкую зарядку.

Лягте на пол лицом вниз. Согните ноги в коленях так, чтобы голени были перпендикулярны полу, а подошвы направлены к потолку.

Ухватитесь левой рукой за левую лодыжку, а правой — за правую лодыжку. Сделайте полный выдох. На вдохе поднимите от пола грудь, одновременно отодвиньте пятки назад, разгибая ноги в коленях. Дышите глубоко и медленно. Тело при этом может тихонько покачиваться в такт дыханию. Если дыхание будет учащенным, не стоит беспокоиться, это нормально. Достаточно три цикла (вдох-выдох) дыхания. С выдохом медленно (!) опустите лодыжки, ноги вытяните прямо, опустите голову и ноги на пол, расслабьтесь. Не все могут выполнить эту асану с первого раза. Для неподготовленных предлагаем другой вариант — не нужно захватывать лодыжки руками.

Лягте на живот. Ноги расположите на ширине таза, а руки вытяните вдоль тела ладонями вниз. Согните ноги в коленях так, чтобы голени были перпендикулярны полу, а подошвы направлены к потолку. Сделайте полный выдох и на вдохе поднимите голову, плечи и грудную клетку на комфортную для вас высоту — так, чтобы шея оставалась длинной (не запрокидывайте ее сильно назад). Вытягивайте позвоночник, направляя макушку вверх. На выдохе оторвите бедра от пола, стараясь поднять стопы как можно выше. Удерживайте это положение в течение двух-трех циклов дыхания. Удлиняйте нижнюю часть спины, направляя выдохи в область поясницы. Выйдите из позы и полностью расслабьтесь.

После каждого прогиба сделайте наклон вперед для восстановления равновесия. Сядьте ягодицами на ступни, руки вытяните вперед.