Для пальцев и ладоней

Артроз часто поражает суставы кистей рук. Эти упражнения не снимут проблему полностью, но помогут поддерживать суставы в рабочем состоянии.

«Кулак». Резко распрямите ладони, максимально вытянув и растопырив пальцы. Сожмите кулаки, расположив большие пальцы сверху, удерживайте в течение 30-60 секунд. Упражнение не должно причинять боль. Повторите движение не менее 4 раз для каждой руки.

«Растяжка». Положите руку на ровную поверхность ладонью вниз. Осторожно распрямите пальцы, стараясь не напрягать суставы. Удерживайте положение в течение минуты, затем расслабьте ладонь. Повторите не менее 5 раз для каждой руки.

«Когти». Поверните руку ладонью к себе. Согните пальцы так, чтобы подушечка каждого упиралась в ладонь. Рука должна быть похожа на лапу с растопыренными когтями. Подержите 30-60 секунд, затем распрямите пальцы. Повторите упражнение каждой рукой минимум 4 раза.

«Хватка». Для этого упражнения потребуется наполовину сдутый мячик, неплотный клубок ниток или небольшая мягкая игрушка. Возьмите предмет в руку, стараясь сжать его как можно сильнее. Удерживайте в течение 10-15 секунд, затем отпустите. Повторите 10 раз каждой рукой. Уп­раж­нение нельзя делать в стадии, когда воспалены суставы больших пальцев. А вот когда боль утихнет, такие движения можно выполнять 2-3 раза в неделю, с интервалом не менее 48 часов.

«Щипки». Резко зажмите край мягкого мячика между большим и любым другим пальцем. Удерживайте в течение минуты и отпустите. Повторите 10-15 раз каждой рукой. Можно выполнять для всех пальцев по очереди. Для выполнения этого упражнения действуют те же ограничения, что и для упражнения «хватка».

Поднимаем пальцы. Положите ладонь на стол, плотно прижав ее центральную часть к поверхности. Поднимайте пальцы поочередно, стараясь как можно выше отвести их концы от стола. Можно поднимать все пальцы одновременно. Повторите 10-12 раз для каждой руки.

«Резиночка». Положите руку ладонью вниз на ровную поверхность. Стяните резинкой ладонь с большим пальцем. Отведите большой палец в сторону, преодолевая сопротивление резинки. Держите так 30-60 секунд, расслабьте. Повторите 10-15 раз для каждой руки.

«Касания». Поднимите руку, повернув ее ладонь к себе и распрямив запястье. Поочередно касайтесь большим пальцем каждого пальца так, чтобы, смыкаясь, они образовывали кольцо. Каждое положение удерживайте не меньше 30 секунд. Повторите 4 раза для каждой руки.

А. Б. Сабанеев, инструктор по лечебной гимнастике