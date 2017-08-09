Для неловких пальчиков

Чтобы восстановить подвижность суставов при артрите, регулярно выполняйте такую гимнастику.
Она хорошо разрабатывает кисти и уменьшает воспаление. Благодаря многократному (6-12 раз) повторению упражнений улучшаются кровообращение и отток жидкости из суставных полостей. Главное условие — приступать к гимнастике надо, когда стихнут боли, и делать ее в медленном темпе.
- Начинайте занятия с сжимания-разжимания кулака. Кончик большого пальца касается поочередно всех остальных пальцев.
- Положите кисти на стол, раздвигайте и соединяйте пальцы. Выполняйте по возможности с усилием.
- Кисти лежат на столе. По очереди поднимайте и опускайте каждый палец. Затем вращайте ими то по часовой стрелке, то против нее.
- На стол положите два карандаша, а на них — кисти. Прокатывайте карандаши руками так, чтобы они прошлись от кончиков пальцев до основания ладоней. То же упражнение выполните вертикально, прокатывая карандаш между ладонями.
- Прокатывайте теннисный мячик по столу то левой рукой, то правой. Поочередно выполняйте круговые движения в разных направлениях.
А. П. Юдина, инструктор по лечебной физкультуре