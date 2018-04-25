Держим спину

Правильная осанка сделает вас более энергичным, поможет сердцу и избавит от боли в позвоночнике. Необходимо только выработать правильные привычки.
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Каждые 15 минут меняйте позу, иначе мышцы устают.
- Держите подбородок параллельно земле, а голову на одной линии с позвоночником — снимается напряжение с шеи.
- Носите ортопедическую обувь или подпяточники — снимается нагрузка с пяток.
- Спите на жестком.
- Держите вес в норме — лишние килограммы дают дополнительную нагрузку на мышцы живота.
- Правильную осанку не выработаешь сразу, это длительный процесс.