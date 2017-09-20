Давление будет в норме

Клетчатку едим каждый день. Клетчатка, содержащаяся в овощах и фруктах, помогает сохранять в чистоте кровеносные сосуды. Достаточно съедать в день на выбор: 5 средних яблок, 3 моркови, 300 г отварной или запеченной цветной капусты или фасоли.

Больше аскорбинки! Аскорбиновая кислота нужна для поддержания тонуса сосудов. Желательно употреблять в день не меньше 250 мг витамина С. Это 3 апельсина, 2 болгарских перца, стакан смородинового или клюквенного сока.

Калий набираем, натрий сокращаем. Калий регулирует сердечную проводимость. От него зависит, насколько интенсивно сердце качает кровь. Лучшие источники калия — свежие помидоры, томатный сок, печеный картофель, курага, изюм, А натрий, который мы получаем с солью, приводит к росту давления, ухудшает сердеч­но-­сосудистую проходимость, способствует аритмии. Безопасная норма соли — не больше щепотки в день, а если гипертония уже началась, от нее лучше отказаться.

Кальций — не только для зубов. Кальций укрепляет стенки сосудов, помогает бороться с повышением кровяного давления. Ежедневная норма кальция содержится в 200 г творога или 0,7 л молока.

Рыбу — на стол! Ешьте больше жирной рыбы, такой как лосось, палтус, сельдь (слабосоленая). Исследования показали: у людей, которые в течение трех месяцев принимали по 2000 мг кислоты омега-3 (примерно столько ее содержится в одной порции жирной морской рыбы), диастолическое (нижнее) кровяное давление снизилось на 4,4 пункта, а систолическое (верхнее) — на 6,5 пункта.

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