Что нужно сердцу?

Что и в каких количествах нужно сердцу для нормальной работы в течение многих лет.
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7 часов сна в сутки. Голландские ученые доказали, что для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний нужно хорошо спать. Не менее 7 часов в сутки. Полноценный сон на 65% снижает риск инсульта, инфаркта миокарда, ишемической болезни сердца и заболеваний аорты. Если спать меньше 6 часов, риск развития ишемической болезни сердца повышается на 48%. Дефицит сна провоцирует гипертонию, избыточный вес и другие факторы, приводящие к сосудистым заболеваниям.
- 150 минут спорта в неделю. Шведские ученые выяснили, что физические упражнения увеличивают продолжительность жизни. Если активно двигаться хотя бы
20-30 минут в день, самочувствие заметно улучшится. И работа сердца в том числе. Особенно полезно плавать и ходить пешком — это укрепляет сердечную мышцу, а также успокаивает нервную систему и помогает сбросить лишний вес.
- 75 г нежирного мяса в день. Мясо можно заменить 100 г рыбы, 1 стаканом кисломолочного напитка, 100-150 г творога. Животные белки, по мнению исследователей, помогают укрепить стенки артерий, а растительные (например, содержащиеся в фасоли, чечевице), защищают от скачков артериального давления. Кроме того, аминокислоты, которые содержатся в белковых продуктах, уменьшают риск развития гипертонии, инфаркта и инсульта. Еще один полезный белковый продукт — яйца. Есть их можно и нужно! Но только не в компании с жирным беконом.
- 1,5-2 л воды в сутки. Гипертоникам и сердечникам вода просто необходима — она помогает разжижать кровь. Ее недостаток ухудшает работу сердца и сосудов и может спровоцировать подъем артериального давления. Кроме того, густая кровь повышает риск тромбообразования. Но пить нужно обычную воду, а не чай с сахаром и сладкую газировку. А вот соль придется ограничить: она задерживает жидкость в организме и повышает давление.
- 200 г овсяной каши в день. Овсяная каша, по мнению кардиологов, — идеальный завтрак. У людей, съедающих на завтрак овсянку, риск развития и обострения сердечно-сосудистых заболеваний на 15% ниже. Поэтому, выбирая между бутербродом с колбасой и овсяной кашей, выбирайте кашу!
- 30 г орехов каждый день. Орехи — самый что ни на есть сердечный продукт. Особенно полезны миндаль, фундук и кешью. Они содержат ценные жиры, витамин Е, белок и клетчатку. Только есть их нужно без соли, шоколада или сахара и понемногу: все-таки это калорийный продукт!
С. Г. Гречкин, кардиолог, врач II категории