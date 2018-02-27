Что нужно сердцу?

Блюда из пшеничной крупы регулируют жировой обмен, полезны для желудка и кишечника, снижают уровень холестерина в крови. Пшеница всегда была на нашем столе в виде крупы, хлеба, макарон и лапши.Автомобилисты — народ суеверный. Редкая машина обходится без оберегов и талисманов.Я – травник и специализируюсь на лечении пьянства. Хочу поделиться с читателями «Айболита» рецептом лечения алкоголизма.Физическое состояние человека после полугодового пребывания в космосе соответствует состоянию 80-летнего старика. Самые опасные изменения происходят в космосе с костями.Лечение отваром овса применяется при тяжелых формах пневмонии, особенно для ослабленных больных. 1 стакан промытого овса с шелухой залейте 1 л молока и варите на маленьком огне в течение часа.