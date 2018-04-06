Боли в спине

Не вставайте резко с постели. Сначала лежа на спине вытяните руки к изголовью. Подтяните одно колено к груди, опустите, вытянув ногу, затем второе, также опустите. Несколько минут полежите с выпрямленными ногами. Чтобы подняться с кровати, лягте на бок ближе к краю и, свесив ноги, обопритесь и оттолкнитесь рукой, на которой лежите.

Встав на ноги, упритесь ладонями ниже поясницы, в ягодицы, и осторожно прогнитесь назад.

Вставая со стула, не наклоняйтесь вперед. Возьмите себе за правило подниматься, напрягая мышцы бедер, голеней и стоп, желательно опираясь на подлокотники.

Если приходится долго стоять, время от времени ставьте то одну, то другую ногу на какое-нибудь возвышение: камень, пенек, край тротуара. Перенос центра тяжести дает возможность отдыхать разным мышцам спины.

Не мойте пол внаклонку — только шваброй! В противном случае происходит вредное для поясничного отдела вращение позвоночника.

Не поднимайте резко ничего тяжелого. Если приходится носить тяжести, распределяйте груз равномерно — берите сумки в обе руки или держите ношу ближе к туловищу.

Сдерживайте чих, а также кашель, поднимая тяжесть. Это опасно для позвоночника.