Головная боль — один из главных симптомов гипертонической болезни. Но показания тонометра при одинаковой жалобе на «свинцовый затылок» могут быть разными.

Если боли как бы распространяются из затылка

Человек ощущает тяжесть или распирание в затылочной части головы. Причем случается это в предутренние часы — это типично для большинства гипертоников. Боль не ограничена только затылком, она распространяется на височную область, на верх черепа и лоб. Неприятные ощущения не очень сильные, но они заметно усиливаются при лежачем положении, наклоне головы, кашле, чихании, натуживании. У большинства гипертоников со стажем такие болезненные ощущения сопровождаются заметной отечностью век и лица. Даже если не принимать обезболивающие, такая боль исчезает сама во второй половине дня, если человек не остается лежать в постели. Чаще всего это указывает на давление, которое значительно выше рабочего. Однако возможны исключения! Почему возникают такие боли? Из-за сниженного тонуса вен, расположенных внутри черепа. Когда вены не в тонусе, скорость оттока крови из черепной коробки замедляется, из-за чего вены переполняются кровью и расширяются. Расширенные венозные русла воздействуют на рецепторы, расположенные вдоль них, что и становится причиной болевых ощущений. Если не повышать тонус внутричерепных вен, может развиться внутричерепная гипертензия. Как себе помочь? Чтобы усилить венозный отток, надо принять вертикальное или полусидячее положение, сделать массаж зоны лопаток и шеи, поработать мышцами. Только отток крови снимет боль. Обезболивающие средства не помогут.

Всю голову распирает, а затылок «налит свинцом»…

Такая боль возникает на самых последних стадиях гипертонии и в периоды гипертонического криза. И это всегда связано с повышением внутричерепного давления. Боль усиливается или становится пульсирующей даже при незначительном изменении положения тела и/или головы, при кашле, наклоне туловища вперед. Давящая боль в затылке возникает при сильном скачке артериального давления (верхние показатели от 160 до 200 мм рт. ст. и выше). Возникновение таких болей провоцируется глубокими нарушениями церебрального кровотока. Артерии, изношенные скачками давления, имеют слабый тонус, из-за чего не срабатывает их блокировка. Капилляры переполняются кровью, что вместе с нарушенным венозным оттоком и повышенным внутричерепным давлением ведет к раздражению оболочек головного мозга и причиняет пульсирующую боль.

Боль, отдающая в затылок

Это тоже признак гипертонического криза и резкого скачка артериального давления. Ощущение сдавленности в затылке и ломящие или тупые боли в остальных частях головы возникают во время гипертонических кризов и резких скачков артериального давления. Снижение объема крови, поступающей в мозг, и его кислородное голодание приводят к появлению у больного головокружения, тошноты, позывов к рвоте, перед глазами «мелькают мушки». Что делать? Обязательно измерьте давление. Возможны его высокие и пониженные показатели. И то и другое плохо. При повышенном давлении высока вероятность спазмов сосудов, поэтому надо принять спазмолитик, например дротаверин или папаверин. После приема спазмолитика желательно прилечь с приподнятой головой в тихой комнате без света. Хороший эффект дает тугое обвязывание головы шерстяным шарфом, пока не пройдет боль. Оттоку избыточной крови помогают теплая ножная ванночка или горчичники на стопы. Если же давление понижено, как можно быстрее съешьте что-нибудь сладкое или выпейте сладкий чай (кофе) — сахар повышает давление. По назначению врача больные длительными курсами принимают стимуляторы нервной системы на основе кофеина, маточного молочка, настойки лимонника китайского и элеутерококка.