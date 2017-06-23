Без сахара!

Около 300 ккал в день человек получает за счет сахара из готовых продуктов, а не из сахарницы.

Сахар прячется не только в конфетах, пирожных или сладком лимонаде, но и в соусах, кетчупах, творожках. Если сведете к минимуму употребление «невидимого» сахара, насчитаете несколько плюсов для здоровья.

Сердце скажет «спасибо». Риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний снижается в 3 раза, если человек вообще не употребляет сахар. Через несколько недель после отказа от сахара медики видят в крови человека понижение на 10% плохого холестерина и на 20-30% — опасных триглицеридов.

Исчезнут дневная сонливость и вечерняя бессонница. Повышенный уровень сахара в крови приводит к тому, что уже с середины дня человек ощущает себя вялым и испытывает сонливость. Последствием этого становится высвобождение гормона кортизола, уровень которого повышается к вечеру и мешает ложиться спать в нормальное время.

Забудете об угрях. Они отравляют жизнь не только молодым, но и людям старше 30 лет. Одна из причин этого заболевания у взрослых людей — системное воспаление клеток в организме. Его вызывает избыток сахара в пище. Если человек употребляет около 300 г сахара в день, это на 87% увеличивает воспаление акне.

Улучшится настроение. Сахар вызывает привыкание как наркотик, а при отказе от него возникает синдром отмены. Конечно, это не такое острое состояние, как при отказе от настоящего наркотика, и с ним успешно справляются физическая активность и любое хобби. Как только организм отвыкнет от постоянно повышенного уровня инсулина, вы почувствуете себя лучше, чем когда бы то ни было! Люди, отказавшиеся от сахара, в 2-2,5 раза реже склонны к беспокойству, раздражительности и перепадам настроения.

Жалуетесь на память? Возможно, в этом опять виноват сахар. Питание с высоким содержанием сахара, в том числе скрытого, приводит к тому, что дети хуже обучаются и плохо запоминают пройденное. Да, сахар необходим для работы мозга, но речь идет о небольшом его количестве (примерно 1/2 чайн. ложки с утренним чаем и столько же с чаем и кофе в рабочее время).

Сбросите вес. Отказ от сахара позволяет снизить калорийность рациона примерно на 200 ккал в день. За 3-5 месяцев это позволит похудеть примерно на 5 кг, причем за счет жира, который организм теперь вынужден будет использовать для получения энергии.

В. Г. Кравченко, эндокринолог, врач высшей категории

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