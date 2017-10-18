Берегите спину от перегрузок!

Работая на даче, держите ее прямо, как и поясницу. И давайте отдых позвоночнику — каждые 50 минут делайте небольшой перерыв и меняйте позу.

  • Когда занимаетесь прополкой грядки, не разгибайтесь слишком резко. Воткните поблизости лопату (вилы или грабли) как упор для подъема, обопритесь, перехватывая руками вверх, и только потом распрямите спину.
  • Боли в спине могут быть не только от физических перегрузок, но и от сквозняков. Поэтому утепляйте поясницу.
  • Не сидите у грядки на низкой скамейке, не работайте вниз головой. Это приведет к перенапряжению позвоночника и, как следствие, к боли в спине и головокружениям. Лучше встаньте на колени, используя наколенники. Кстати, в них же врачи рекомендуют мыть пол, защищая таким образом суставы.
  • Перед физической работой разогрейте мышцы. Несколько раз поднимите и опустите руки, потянитесь к солнышку, сделайте несколько наклонов вперед и в стороны, сведите и разведите лопатки, сделайте круговые движения плечами и бедрами.
  • Во время «перекуров» лучше не сидите и не стойте, а лягте. За 10 минут отдыха в положении лежа расслабляются мышцы. Причем лежать (просто отдыхать или спать) на слишком ровной и твердой поверхности не рекомендуется.
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