Берегите спину от перегрузок!

Так уж получилось, что муж после сорока лет днем мог задушить в объятиях медведицу, а ночью о его мужских достоинствах я могла только вспоминать... Вместо довольного мурлыканья у нас в квартире все чаще слышалось брюзжание, которое нередко переходило в перебранку.Дочка упала и с размаху ударилась лбом об острый косяк. За секунды выросла огромная шишка.Сегодня катаракту удаляют даже у молодых людей, спасая ухудшающееся зрение. А можно ли обойтись без операции?Во время простудных заболеваний, гриппа и ОРЗ они просто незаменимы. Лимоны помогают выводить токсины вместе с потом через кожу, разгружают почки и убивают около 20 видов вирусов и бактерий.Гриппом заражаются в основном в городском транспорте. В час пик здоровые торопятся на работу, а больные едут из поликлиники… Все стоят почти вплотную друг к другу.