А ваш пупок стоит на месте?

Бывает, что почки, желудок, печень и другие внутренние органы находятся не там, где им надлежит быть.

Есть ли у вас опущение внутренних органов

Лягте на пол, на спину, ноги согните в коленях. Указательным пальцем нащупайте «стержень» у пупка и посильнее надавите на него. Если почувствуете сильное биение аорты, то ваш пупок на месте и органы тоже. Если биения нет, передвигайте палец в любом направлении. Где-то почувствовали биение аорты? Значит, ваши органы сместились в эту сторону.

Как поставить органы на место

Достаточно выполнять одно из упражнений 5-10 минут в день.

Упражнение 1. Лягте на пол на живот. Одновременно поднимите голову, руки в сторону и ноги вместе максимально высоко. Удерживайте это положение, сколько хватит сил. И так же медленно вернитесь в исходное положение. Отдохните 2 минуты и снова повторите несколько раз с перерывами. После этого упражнения полежите на животе 30 минут. Лучше всего упражнение делать перед сном. Первое время будете чувствовать боли в области почки, но со временем они пройдут.

Упражнение 2. Сядьте на маленький стульчик, ноги зацепите за край кровати. Сделайте 20 наклонов назад без рук, ежедневно увеличивая количество повторений. Постепенно пупок встанет на место.

Упражнение 3. Больше подходит при опущении матки. Поставьте возле кровати табурет. Встаньте на него на колени, руки опустите до пола и медленно пошевелите поясницей влево и вправо несколько раз. После этого потихоньку, не выпрямляясь, лягте на кровать.

Упражнение 4. Лежа на спине, поднимите прямые ноги над полом на высоту спичечного коробка — чем ниже, тем лучше. Руки — на животе. Надавливайте на точки вблизи пупка. Подержите ноги полминуты. Терпите! Через 10 дней вы уже будете выдерживать до минуты, а затем дойдете до нормы — 3 минуты в день. И сразу приступайте к массажу позвоночника с касторовым или зверобойным маслом. На другой день сделайте аппликации из глины, разведенной отваром спорыша. Готовится он так: измельченную траву залейте водой комнатной температуры в пропорции 1:10. Поставьте на кипящую водяную баню на 30 минут. Настаивайте 15 минут, процедите.

Упражнение 5. Лягте на спину без подушки, оголите живот. Руки смажьте мылом или кремом и начинайте усердно кончиками пальцев собирать кожу к пупку — будто что-то подгребаете. Делайте так 10-15 минут, затем вставьте указательный палец в пупок и чуть нажмите. Нащупайте маленький «стерженек». Если под пальцем пульс бьет, значит, пупок поставили на место. Если нет, тогда вам понадобится помощник. Он должен в пол-литровой банке поджечь кусочек газеты, подержать ее там 2-3 секунды, затем поставить банку на ваш пупок, чтобы она присосалась, и оставить на 15-20 минут.

Упражнение 6. Возьмите 3 клубка из овечьей шерсти диаметром 5, 10 и 15 см, лягте на пол. Положите первый клубок на пупок и надавите. Когда боль пройдет, уберите и положите второй, затем поменяйте на третий. Так делайте несколько раз в день, пока органы не встанут на место. Надавите на пупок. Если прощупывается пульс, — органы на месте.

А. Н. Суриков, специалист по лечебной гимнастике