Стоит ли ехать в Китай лечиться? Российские медики бьют тревогу и отчаянно сопротивляются намерениям граждан лечиться снадобьями из арсенала традиционной китайской медицины. Почти каждое из них сулит сказочный эффект, но в лучшем случае оказывается пустышкой, а в худшем — вызывает тяжелые осложнения. Есть мнение, что лекарства и методы лечения, которые отправляются из Китая за рубеж, в том числе в Россию, и настоящая китайская медицина у себя дома — разные вещи. Первое — для массовой профанации, второе — для эффективного лечения. Есть и еще одно но: китайцы тысячелетиями питались, работали и отдыхали совсем не так, как это делают, например, россияне. В результате сформировались физиологические особенности. У китайцев, например, состав микрофлоры кишечника совсем другой, в ней меньше ферментов, нейтрализующих алкоголь. Поэтому то, что полезно китайцу, в лучшем случае бесполезно для россиян, в худшем — опасно осложнениями.
В Гонконге врачи вынуждены регулярно спасать людей, попадающих в госпитали с тяжелыми отравлениями. В пятистах самых распространенных препаратах из Китая они обнаружили свыше 1,2 тысячи ингредиентов, не указанных на этикетках, в том числе ядовитые вещества, давно запрещенные в мире.
Изучение 2,6 тысячи снадобий китайской медицины на Тайване показало, что четверть из них не натуральные, а синтетические. В аптеках обычные лекарства продаются вместе с народными средствами. Более того, снадобья, неведомо из чего произведенные, как правило, продаются в современной упаковке в виде таблеток и капсул. Попытки серьезных ученых отделить средневековое целительство от современной медицины заканчиваются обвинениями в невежестве и отсутствии патриотизма. Китайские власти считают традиционную медицину национальным достоянием и гордятся ее многовековой историей. Всерьез считается, что Китай в противовес Западу создал свою особую медицинскую науку. Однако главное преимущество традиционной китайской медицины — ее дешевизна.

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