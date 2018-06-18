7 мифов о зубах

Каждый зуб связан с определенным органом, и заболевание определенного зуба — это сигнал, что тот или иной орган не в порядке.

  • К стоматологу ходить не нужно, если зубы не болят. Хотя бы один раз в год все же надо. Ведь кроме кариеса есть много других заболеваний. Лечить их легче на ранних стадиях. А еще нужно регулярно снимать зубной налет и зубные камни.
  • Молочные зубы лечить не надо, они все равно выпадут. Неверно! Лечить зубы малышу нужно обязательно, причем у детского стоматолога. В лечении временных зубов есть ряд особенностей. Молочные зубы выпадают из-за того, что их корни рассасываются. Между ними (или близко к ним) все это время находятся постоянные зубы, которые и прорезываются на месте молочных. Если в детстве не лечить кариес, он может привести к серьезным проблемам с постоянными зубами — нарушению сроков прорезывания, недоразвитию эмали…
  • Здоровые зубы передаются по наследству, болезни зубов — тоже. Состояние зубов зависит от множества факторов: перенесенных и сопутствующих заболеваний, питания, качества лечения молочных зубов, особенно гигиены полости рта.
  • Лучше лечить больной зуб до последнего, чем удалять его. Зуб — это орган, потеря которого всегда нежелательна. Но сохранять больной зуб, ставший хроническим очагом воспаления, опасно. Бывают ситуации, когда и безнадежный зуб можно вылечить, а почти целый придется удалить.
  • Чем дороже зубная паста, тем она лучше. На самом деле важен состав, а не цена. Необходимый компонент любой зубной пасты — фтор. Благодаря ему риск кариеса снижается в 2 ра­за. И еще зубную пасту нужно регулярно менять. Микробы полости рта очень быстро привыкают к пасте и перестают на нее реагировать.
  • Кариес появляется от сладкого. Сладости — прекрасная среда для микробов. В процессе жизнедеятельности они выделяют кислоты, растворяющие эмаль. Старайтесь после булочек, конфеток и тортиков почистить зубы или хотя бы прополоскать рот. А можно съесть яблоко или погрызть морковку.
  • У человека есть лишние зубы. Из 32 зубов четыре — зубы мудрости. Они — лишние, так как не участвуют в жевании. Но если «мудрые» зубы бесполезны, почему они до сих пор не исчезли? Ученые зубы мудрости связывают со здоровьем психики.

И. И. Ванеев, стоматолог-ортодонт

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