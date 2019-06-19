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Горло болело по любому поводу

Горло болело по любому поводу

Я долго страдала хроническим фарингитом. Горло болело часто и по любому поводу.

Свищ прямой кишки

После геморроя и колита это, пожалуй, самое частое проктологическое заболевание. И одно из самых коварных.

Вегетососудистая дистония, или вегетоневроз

Приступы вегетососудистой дистонии бывают двух видов. В одном случае человека может преследовать упадок сил и апатия.

Время цветения одуванчиков не за горами. Не пропустите!

На дворе весна. Все чаще из-за туч появляется солнце.

Сны и болезни

Американские исследователи утверждают, что узнать о проблемах со здоровьем можно двумя способами. Первый — сходить к врачу и пройти обследование.
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