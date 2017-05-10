Весной не ходите с голым животом!

Весна — время обострения почечных заболеваний. Как позаботиться о здоровье почек, рассказывает уролог, врач высшей категории Е. В. Воронина.

— Сегодня диагноз острый пиелонефрит не редкость. Что может спровоцировать его?

— Заболеть пиелонефритом может любой, резко и внезапно, из-за переохлаждения или промочив ноги. И голые животы — такая молодежная мода — не способствуют здоровью почек. Пиелонефрит также может возникнуть после травмы и ударов по пояснице.

— Кроме того, что надо избегать переохлаждения и травм, какие еще советы можете дать?

— Люди, страдающие хроническим пиелонефритом, чтобы не случилось обострений, пьют отвары трав (в народе их называют почечными или мочегонными). Это почки и молодые листья березы, хвощ полевой, толокнянка (правда, она плохо переносится при желудочно-кишечных болезнях). Полезны петрушка, почечный чай, плоды можжевельника, корни стальника полевого, цветки бузины черной и василька синего, трава горца птичьего (спорыша), листья черной смородины, цветки и листья земляники.

— Долго ли можно принимать снадобье, приготовленное по народным рецептам?

— Как правило, врач назначает беспрерывный прием трав в течение 1,5-2 месяцев 2-3 раза в год. То есть больной около 2 месяцев пьет их и столько же отдыхает. При мочекаменной болезни, которая всегда сопровождается пиелонефритом, назначается практически постоянный прием почечных трав.

— Какая из мочегонных трав особенно эффективна?

— Из мочегонных трав самая лучшая — свежая петрушка. Считаю ее мощным средством. Своих больных я учу так: возьмите пучок петрушки, промойте, положите в литровую банку и залейте доверху кипятком. Кипятить не надо — готовим настой, а не отвар. Когда петрушка настоится, получится снадобье бледно-зеленого цвета, не очень приятное на вкус, но чрезвычайно полезное. Пейте его по глотку в течение дня.

— Помогает ли такой настой при камнях в почках?

— Некоторые больные с помощью настоя петрушки выводят камни. Петрушка обладает противовоспалительным, бактериостатическим и слабым мочегонным свойствами. Свежую петрушку можно купить круглый год, так что она всегда должна быть под рукой.

— Какую пищу надо употреблять для здоровья почек?

— Пища должна быть простой. Чем чаще на столе будут квашеная капуста и картошка, тем лучше. Вместо колбасы лучше съесть кусок отварного мяса. Для почек полезны сочные фрукты и овощи. Причем лучше отечественные, не напичканные химией. Они содержат много полезной воды. Отдельно надо сказать об арбузах. Это мощнейшее мочегонное средство, защищающее от мочекаменной болезни, изгоняющее мелкие камни.

— Говорят, если почки не здоровы, надо пить только очищенную воду…

— Ее обязательно нужно пропускать через очистители, чтобы избавиться от тяжелых металлов и хлора. И не забывать менять фильтры в очистителях. Почки и вся мочевыделительная система связаны с водой. Они реагируют на ее состав. Полезно пить талую воду. Готовится она так: пропустите воду через фильтр, налейте в пластиковые бутылки и поставьте в морозильник. Когда вода превратится в лед, выньте бутылку из холодильника и пусть вода оттает. Из нее можно готовить чай или суп.

— Какие напитки могут навредить почкам?

— Не пейте газированные напитки, особенно с химическими красителями. Если видите ядовито-зеленую жидкость, не берите. Некачественный алкоголь тоже бьет по почкам — он сильный яд. А вот хорошее вино не вредит здоровью, в том числе и почкам.

— Заболевания мочевыделительной системы могут передаваться по наследству?

— Если в роду случались заболевания почек, то к своему здоровью надо относиться особенно внимательно.

— Какие ошибки чаще всего совершают пациенты?

— Очень поздно обращаются к доктору, когда болезнь уже на поздней стадии. Вытаскивать запущенных больных тяжело, а иногда и невозможно. Про почки люди вспоминают в последнюю очередь, даже когда ноет поясница.

— Когда поясница болит из-за болезни почек, нужно ли ее прогревать?

— Область почек можно греть, только если нет температуры и обострения. А чтобы выяснить, нет ли обострения, надо идти к врачу и как минимум необходимо сдать анализы мочи, крови и сделать УЗИ. Многие думают: болит поясница, значит, радикулит прихватил… И греют ее, натирают согревающими мазями, прикладывают горчичники… А что если болят почки? Их можно нагреть и до появления гноя. Особенно опасно, если боль в пояснице появилась впервые. Урологические больные знают, когда можно греться, а когда нельзя. Например, при почечной колике, когда нет обострения или воспалительного процесса, издавна применяют домашние прогревания.

— Какие именно прогревания помогают при почечной колике?

— Горячая ванна или, когда нет возможности ее принять, грелка. Любое тепло на область поясницы. Но при одном условии: если не повышена температура. Даже при невысокой температуре (37,1-37,2°С) греть почки нельзя!

— Что еще спасает от колики?

— Параллельно с тепловой процедурой надо принять спазмолитик, например метамизол натрия

(2 таблетки), и запить 2 стаканами воды. И обязательно лечь (очень хорошо — в теплую ванну), максимально вытянув в горизонтальном положении поясничную область. В такой позе вытягиваются и распрямляются мочеточники. В результате улучшается отток мочи из почек, особенно если они опущены. Кроме того, при нефроптозе ноги должны быть приподняты.