Удалили зуб…

Осколок выйдет сам?

Удалили верхнюю шестерку. Зуб весь раскрошился, и трудно было от него избавиться. После этого сделали снимок зуба для контроля, на нем видно, что часть или осколок зуба остался внутри. Хирург-стоматолог по­обещал, что он выйдет сам. Возможно ли это?

Ш. М. Дадоева, Чеченская Республика

Возможно, что часть этого зуба и выйдет сама, но пока она находится в лунке — это очаг инфекции, который может вызвать воспалительный процесс. Лучше всего не дожидаться, а пойти к специалисту и очистить лунку полностью.

Может, сделать это позже?

Стоит ли удалять восьмой кариозный зуб на 5-й неделе беременности или лучше подождать более позднего срока? Что опаснее: очаг инфекции в организме (кариес) или стресс, полученный во время удаления зуба? Какой препарат лучше использовать для анестезии?

Ольга, Нижний Новгород

Безусловно, инфицированный зуб более опасен, чем вмешательство, и для вас, и для малыша. Наиболее оптимальными сроками для посещения стоматолога являются с 10-й по 20-ю неделю беременности. Для анестезии лучше всего подойдет «Ультракаин» как наиболее эффективный и безопасный.

Губа осталась онемевшей

Мне удалили нерв из нижнего зуба. Нерв долго не могли найти, но после удаления зуб запломбировали. Вроде бы все хорошо, но на подбородке и немного на губе осталась замороженность. Врач сказал, что это пройдет, но не проходит с мая. Может, хирург повредил нерв?

Зинаида, Казань

Да, такие осложнения после обезболивания, как нарушение иннервации, бывают нередко. Как правило, такое состояние может продлиться около полугода.

«Немулид» ем как конфеты…

Недавно удалили шестой зуб. Удаление было очень сложным и длительным. Врач прописал «Немулид» по 3 таблетки 2 раза в день и полоскание отваром ромашки. Прошла почти неделя, отек спал, в лунке имеется сгусток. Но «Немулид» не помогает вообще, ем его как конфеты. Только «Кетонал» спасает, да и то боль утихает только на 1-2 часа. Врач говорит, что все так и должно быть…

Е. П. Князев, Барнаул

Боли после сложного удаления зубов очень сильные и могут сохраняться до 2 недель. Обратитесь к стоматологу, у которого вы удаляли зуб. Возможно, необходим прием антибиотиков. Чтобы ускорить заживление лунки, используйте для гигиены полости рта эффективные средства с антибактериальными компонентами: триклозан в сочетании с сополимером.

Лунка почему-то не затягивается…

Неделю назад удалили шестой нижний зуб. Десна была воспалена, и все сопровождалось флюсом. Врач посоветовал вечером этого дня пополоскать полость рта водой с солью и все. Но через 2 дня рана загноилась и десна вокруг нее припухла. Возможности посетить врача не было, стал полоскать рот раствором соды с йодом и принимать линкомицин. Рана очистилась, воспаление уменьшилось. Вчера ходил к врачу, сделали рентген, который показал, что воспаления нет. Но лунка почему-то не затягивается и ноющая боль не проходит. Может, врач чего-то не заметил?

С. А. Мерзликин, Иркутск

Это похоже на альвеолит. Сходите на консультацию к другому врачу, покажите ему рентгенологический снимок.

В канале остался обломок иглы…

Врач направил на рентген для лечения зубов. Снимок показал, что во время предыдущего лечения в канале остался обломок иглы. Это опасно?

Елена Н., Пермский край

Если удается иглу извлечь, то зуб лечат заново. Когда не удается, делают рентген, чтобы выяснить, есть ли изменения в костной ткани. Если они имеются, зуб или удаляют, или проводят операцию и извлекают иглу. Ее удалить нельзя и в костной ткани нет изменений? Тогда за зубом наблюдают. Протезировать такой зуб можно, но гарантии качества не будет.

И. Н. Новиков, стоматолог, врач высшей категории