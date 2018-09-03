«Ты слишком сложная…»

Хочу навести порядок в голове, поставить все свои извилины на место. Ситуация такая: я рассталась с прежним мужем. Через год познакомилась с другим мужчиной. Понравились друг другу, сошлись. Он растит сына без жены, у меня двое детей от первого мужа. В общем, стали встречаться. Все было замечательно — выходные вместе, отпуск, рыбалка (я тоже рыбалку люблю), прекрасно проводили время. Я уже планировала начать жить вместе и ему намекала не раз — пора, мол, создать семью. Он не возражал, но и не одобрял. Словом, отмалчивался. Ну, я особо и не настаивала. Меня устраивали гостевые отношения. Но они вдруг прекратились. Он ушел, не объяснив причины. Стал от меня прятаться, на звонки не отвечал. А недавно позвонил, говорит: «Не обижайся, будет лучше, если мы расстанемся». — «Почему?» Тут он и выдал: «Ты для меня слишком сложная женщина!»

Не понимаю, что могло случиться? Все у нас было хорошо — взаимная симпатия, понимание. И вроде бы никаких сложностей. Я старалась быть ласковой, заботливой и нежной. И вдруг стала «сложной женщиной»! Какие такие сложности он во мне нашел? Ищу в себе какую-то причину — и не нахожу. Он даже не намекнул. Зато позвонил моей подружке, излил ей душу. Сказал, что я ему не подхожу, потому что слишком покладистая, на все готовая. Вот тебе и раз! Я действительно привыкла все делать для мужчины. Во-первых, всегда работала, не сидела у мужа на шее. Ну и заботливой хозяйкой старалась быть, по дому все делала, даже мужские дела. А с новым знакомым тем более: к его приходу всегда вкусненькое приготовлю, графинчик на столе, тапочки в прихожей его ждут. Секс — по первому намеку. Он меня даже называл «моя сладенькая». А подруге сказал про меня: «Она уж слишком покладистая, словно пластилиновая!»…

Галина, Рязанская обл.

Мнение психолога. Галина, а ведь вы должны сказать этому мужчине спасибо. За что? За то, что не стал отмалчиваться, вводить вас в заблуждение, а озвучил свое отношение к вам хотя бы через подругу. Чем продиктовано такое отношение? Как это ни странно звучит, он вас «переел». Вот представьте, что вы наелись своего любимого торта, а вам предлагают еще и еще. Вам захочется смотреть на него? Вот и ему так же. Переел. Вы для него — вкусный торт, лакомство. Причем лакомство «податливое» — угощайся когда хочешь, хоть все время! Так и наступило пресыщение. Но могут быть и другие причины. Например, у него возникло чувство, что он вам не очень-то и нужен. В постели — да, а по жизни вы такая самостоятельная, что это может отпугнуть мужчину. Зачем он вам, если вы сами все можете? Ему не очень-то находится место в вашей жизни, негде проявить себя.

И еще: если вы при каждой встрече напоминаете о создании семьи, это также может озадачить и напугать мужчину — возможно, он пока не совсем готов. Регулярные намеки срабатывают хуже требования. Выбросьте из головы мысли о том, что семья — это главное, что может вас объединить. Не торопите события, помиритесь с вашим мужчиной через подругу и продолжайте встречаться.

М. Н. Скворцова, семейный психолог