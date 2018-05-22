Ложиться на операционный стол всегда страшно. Страшно не проснуться, страшно потерять здоровье из-за наркоза, страшно покидать свое тело. Родились эти мифы лет 50 назад, а верят им до сих пор, хотя сегодняшний наркоз — не чета тому, что был раньше. На наши вопросы отвечает анестезиолог И. П. Самарин.

Если беременной женщине при эпидуральной анестезии (практикуется во время родов) сделать укол не туда, возможен паралич ног. На самом деле. Чтобы повредить спинной мозг или нервные окончания и вызвать паралич, нужно очень постараться.

Человек может проснуться во время операции. На самом деле. Такое может произойти, если операция необширная и не стоит стрелять из пушки по воробьям. Искусство анестезиолога заключается в том, чтобы человек открыл глаза в тот момент, когда ему наложили последний шов, и он при этом ничего не понял, не почувствовал боли. Если же человек проснулся раньше — это ошибка анестезиолога, его непрофессионализм. Кстати, часто бывает, что пациент думает, будто проснулся во время операции, но это ему снится.

Один час наркоза — это минус год жизни. На самом деле это миф. Легенда о сокращении жизни появилась на заре использования ингаляционных анестетиков, когда в ходу был хлороформ и диэтиловый спирт. Первый действовал на печень, второй — на легкие и сердце. Сейчас эти вещества не используются, а страшилка осталась.

Можно ли во время анестезии увидеть что-то особенное, например взлететь над своим телом? На самом деле. Если пациент рассказывает о каких-то сновидениях, это говорит об ошибке анестезиолога. В идеале, когда человек просыпается после анестезии, он должен спрашивать: «Когда начнется операция?» То есть он не должен помнить вообще или видеть какие-то сновидения. Люди, которых врачи на операционном столе вытаскивают с того света, ничего не помнят.

Какие мифы и сказки об анестезии научно подтверждены? Доказано, что рыжеволосым анестетиков требуется примерно на 20% больше. В остальном — медицина постоянно развивается. Мифы об анестезии часто всего лишь мифы. Практически каждое десятилетие обновляются не только препараты, но и системы наблюдения за жизненно важными функциями организма во время анестезии.

Как чувствуют себя анестезиологи? Ведь они тоже вдыхают наркотические препараты… Раньше анестезиологам выдавали молоко за вредность, сейчас небольшая денежная компенсация и отпуск 48 дней. Ну а что касается рабочих дней, то под конец дня ощущаются головные боли, слабость…

Чем отличается детская анестезия от взрослой? Официально такого разделения нет. Но все же детская анестезия сложнее взрослой. Большинство анестезиологов, чтобы сильно не травмировать психику ребенка, предпочитают полную анестезию. Современные препараты позволяют делать это абсолютно безопасно для пациента. Но если речь идет о многоэтапных операциях, то к ним, как правило, дети привыкают, и врач может позволить себе обойтись без полной анестезии. Зачастую операций больше боятся мамы маленьких пациентов, чем сами дети. Это одна из причин, по которой в нашей медицине родственникам не позволяют присутствовать на операции, как это иногда показывают в кино.

Существуют ли для наркоза ограничения по возрасту? Конечно. Чем выше возраст, тем больше противопоказаний. Если риск анестезии превышает необходимость самой операции, то операцию отменят. Например, бабушке 85 лет. Хирург находит у нее камни в желчном пузыре. Она прожила с ними 40 лет, у нее сахарный диабет, гипертония, пять инфарктов. Естественно, профессионал не станет делать ей операцию.

Какой перерыв должен быть между наркозами? На этот вопрос нет точного ответа. Все индивидуально. Но если после анестезии пациенту срочно необходима еще одна операция из-за высокого риска для жизни, то еще одна анестезия может быть хоть через полчаса.