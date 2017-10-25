У дочки часто болит горло…

У дочки осенью и зимой часто болит горло. Врач советует пройти курс лечения в соляной пещере. Это действительно поможет или разводят на деньги?

Варвара, Волгоградская обл.

Лечение в соляных пещерах помогает организму восстановиться при хронических заболеваниях легких и бронхов. Соляной воздух очищает дыхательные пути от микробов, повышает устойчивость организма к инфекциям. Кроме того, эти процедуры укрепляют нервную систему. Но что касается фарингита или тонзиллита, то посещать соляную пещеру в остром периоде точно не надо. Эти болезни лечат антисептиками, а в некоторых случаях — антибиотиками.

Ранняя седина — мало кальция?

Недавно узнала, что ранняя седина говорит о нехватке кальция в организме. Это правда?

О. Я. Янпольская, Воронежская обл.

Ученые выяснили, что, если у женщины моложе 40 лет голова уже наполовину седая, она подвержена остеопорозу. А чтобы он все же не развился, включайте в рацион продукты, богатые кальцием: молоко, йогурт, морскую капусту, консервированные сардины, сыр, миндаль.

Головная боль и депрессия как-то связаны?

Много лет страдаю от депрессии и периодических приступов головной боли. Эти состояния как-то связаны?

В. С. Оборин, Екатеринбург

Да, связаны. Согласно данным многолетних исследований, и у головной боли, и у депрессии один и тот же источник — дефицит белка серотонина. Суть современной методики лечения депрессии и некоторых видов головной боли как раз и заключается в том, чтобы этот дефицит восполнить: приемом антидепрессантов, седативных средств, психо-, фототерапией (лечение ярким белым светом), в зависимости от того, какой именно тип депрессии вызвал у пациента головную боль.

У бабушки приступы кашля…

Бабушке 72 года. Ее беспокоят сильные приступы кашля, при этом отделяется слизь. Не простужалась. Но почему тогда она кашляет?

А. Марина, Саратовская обл.

Бабушке необходимо сделать рентгенографию грудной клетки. Ведь заболевания легких могут и не проявляться простудными симптомами. Однако, учитывая возраст, не исключена и сердечная природа кашля. Рекомендуем обратиться к кардиологу и пройти обследование.

Доктор мельдоний прописал…

Вокруг мельдония подняли шумиху. Он правда такой вредный для организма?

И. М. Сидоров, Рязанская обл.

Препараты мельдония, в частности «Милдронат», помогают приспосабливаться к меняющимся внешним условиям и нагрузкам. Исследования показали, что сердечники, которые принимают «Милдронат» по капсуле дважды в день, переносят жару почти так же, как здоровые. У них нормализуется водно-солевой баланс, снижается уровень артериального давления, улучшается самочувствие. Препарат регулирует и работу вегетативной нервной системы. У людей с сердечно-сосудистыми недугами так же хорошо себя зарекомендовал «Панангин». Он восполняет запасы важных для сердца минералов — калия и магния, которые мы теряем в жару с потом. А еще прием «Панангина» по таблетке трижды в день улучшает качество жизни гипертоников летом. Облегчить жизнь при высоком давлении может и препарат «Кудесан» — по 60 капель раз в сутки. Он усиливает действие лекарств от гипертонии, уменьшает жесткость сосудистой стенки, снижает риск сердечной недостаточности в зной.

Е. В. Федотова, терапевт, врач высшей категории