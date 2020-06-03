Шею заклинило…

У меня стало случаться защемление суставов в области шеи. Происходит это неожиданно: поднимаю голову или, наоборот, опускаю и вдруг — щелчок. И я уже не могу пошевелиться — заклинило! Осторожно двигаю головой, пока шею не «расклинит». Врач поставил диагноз остеохондроз шейных позвонков и дал общие рекомендации: не переохлаждаться, спать на ортопедической подушке, избегать резких движений. Что еще поможет?

Ирина М., Вологодская обл.

Практически всем людям свойственна сутулость, при которой зад­няя группа мышц, особенно длинные мышцы спины, постоянно напряжена. Массаж этих мышц малоэффективен. Гораздо важнее следить за правильной осанкой. Если у вас сидячая работа, надо через каждый час делать перерыв, выпрямить спину и шею, прогуляться (хотя бы по коридору), направив взгляд вперед-вверх, размять шею, делая наклоны головы вперед-назад, влево-вправо. Чтобы снять боль в области шеи, есть два простых и эффективных упражнения.

* Сделайте глубокий вдох. На выдохе медленно поворачивайте голову вправо и влево, ощущая, как растягиваются мышцы шеи. После выдоха осторожно сделайте короткий рывок головой назад. Если при этом в шее что-то хрустнуло — не пугайтесь, это разламываются соляные столбики на отростках шейных позвонков. Повторите 10 раз, делая рывок головой в противоположных направлениях.

* Представьте, что ваша голова нанизана на горизонтальную ось, проходящую перпендикулярно шее через нос. Совершайте колебательные движения головой (влево-вправо) вокруг этой оси. Все движения плавные, голова качается, как неторопливый маятник (представьте себя в роли известной детской игрушки — китайского болванчика). При этом в крайних положениях головы возможен уже известный вам хруст — это хороший знак. Повторите 20 раз.

Параллельно можно применить курс мануальной терапии, но это уже в компетенции специалиста. Самостоятельные попытки могут только навредить.

Д. Н. Фролов, врач-невролог