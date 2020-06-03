Шею заклинило…

У меня стало случаться защемление суставов в области шеи. Происходит это неожиданно: поднимаю голову или, наоборот, опускаю и вдруг — щелчок. И я уже не могу пошевелиться — заклинило! Осторожно двигаю головой, пока шею не «расклинит». Врач поставил диагноз остеохондроз шейных позвонков и дал общие рекомендации: не переохлаждаться, спать на ортопедической подушке, избегать резких движений. Что еще поможет?
Ирина М., Вологодская обл.
Практически всем людям свойственна сутулость, при которой задняя группа мышц, особенно длинные мышцы спины, постоянно напряжена. Массаж этих мышц малоэффективен. Гораздо важнее следить за правильной осанкой. Если у вас сидячая работа, надо через каждый час делать перерыв, выпрямить спину и шею, прогуляться (хотя бы по коридору), направив взгляд вперед-вверх, размять шею, делая наклоны головы вперед-назад, влево-вправо. Чтобы снять боль в области шеи, есть два простых и эффективных упражнения.
* Сделайте глубокий вдох. На выдохе медленно поворачивайте голову вправо и влево, ощущая, как растягиваются мышцы шеи. После выдоха осторожно сделайте короткий рывок головой назад. Если при этом в шее что-то хрустнуло — не пугайтесь, это разламываются соляные столбики на отростках шейных позвонков. Повторите 10 раз, делая рывок головой в противоположных направлениях.
* Представьте, что ваша голова нанизана на горизонтальную ось, проходящую перпендикулярно шее через нос. Совершайте колебательные движения головой (влево-вправо) вокруг этой оси. Все движения плавные, голова качается, как неторопливый маятник (представьте себя в роли известной детской игрушки — китайского болванчика). При этом в крайних положениях головы возможен уже известный вам хруст — это хороший знак. Повторите 20 раз.
Параллельно можно применить курс мануальной терапии, но это уже в компетенции специалиста. Самостоятельные попытки могут только навредить.
Д. Н. Фролов, врач-невролог