С Нового года — в новую жизнь!

подарки мужа не нравятся, но я же улыбаюсь…

У меня каждый год портится праздничное настроение, когда наступает момент дарить подарки. Хожу по магазинам, выбираю от души, а в ответ от мужа получаю каменное лицо и вялое спасибо. Мне его подарки тоже не нравятся, но я же улыбаюсь…

Жанна, Ставрополь

Судя по всему, ваш мужчина — моральный тиран. Все хорошее он воспринимает как должное. Для него упрек — привычное дело. Скорее всего, вы — человек эмоциональный, вам важно, чтобы вас хвалили, вы нуждаетесь в эмоциональном тепле. Муж, понимая это, пытается этого не дать, потому что хочет управлять вами. К сожалению, есть люди, которые жадны даже на эмоции. Момент, что «все не так, как мне бы хотелось», — это способ манипулирования через обесценивание. Видимо, ваш муж привык в жизни (не только с вами) к тому, чтобы обесценивать заботу, внимание, ресурсы других людей. Скорее всего, это происходит во всех сферах. Старайтесь заранее выяснять, что он хочет получить в подарок. Желательно и самой попросить у него что-то конкретное, чтобы не было обидно.

Как встречать праздники разведённой женщине?

Меня бросил муж после 26 лет совместной жизни. Как встречать Новый год после развода? Дети взрослые, у них свои семьи…

Е., Ростовская обл.

Для начала дайте себе установку, что в следующем году будете заботиться о себе, перестанете думать о муже. Продумайте первые 10 дней нового года так, чтобы не сидеть одной. Это для вас сейчас самое главное. Подумайте, с кем бы вы могли провести это время. Это должны быть люди, которые не будут все время задавать вопросы и причитать. Вы должны отвлекаться, говорить о чем-то другом. Вспомните, чем хотели заниматься, когда только выходили замуж, но у вас не было возможности. Идите и учитесь этому! Продумайте следующий год. Вы должны баловать себя и очень много общаться. Да, это очень тяжело, хочется зарыться под одеяло и ни с кем не общаться. Но тогда можно еще глубже уйти в депрессию.

К полуночи хочется кого-нибудь убить!

Перед праздниками всегда испытываю душевный подъем, но в новогоднюю ночь приходит опустошение… Хотя начинаю готовиться за два месяца. Думаю о том, как кого поздравить, как порадовать детей, как успеть купить всем подарки и чтобы все были довольны ими. Для меня это очень важный момент. Потом думаю о том, что поставлю на стол. Когда все это сделаю, то к полуночи мне хочется кого-нибудь убить…

О. И. Бега, Владимир

Решайте всей семьей, кто за какие хлопоты отвечает: кто — за уборку, кто — за стол, кто — за подарки. Разгрузите себя так, чтобы хотя бы с 19.00 уже не надрываться. Оставшееся перед Новым годом время посвятите себе: примите ванну, продумайте, что наденете. А еще постарайтесь перед праздником сходить в салон красоты — это сразу дает женщине ощущение праздника.

М. И. Протасов, семейный психолог