Росла, росла и… выросла

К сожалению, в онкологию попадает все больше людей с запущенными опухолями. Об этом мы беседуем с доктором медицинских наук, профессором Игорем Хатьковым.

…Хирурги Ростовского НИИ онкологии Минздрава России успешно удалили липосаркому весом 20 кг. По признанию больного, в течение года он замечал, что у него как-то странно увеличивается живот. Но к врачу не пошел. А может, он и был у докторов, но те не обратили внимания на этого пациента.

— Игорь Евгеньевич, откуда появляются пациенты с гигантскими опухолями?

— Так бывает, если злокачественное новообразование никак себя не проявляет на ранних стадиях. С другой стороны, даже при появлении симптомов не все больные сразу бегут к врачу.

— Это страх узнать правду о серьезном заболевании?

— И страх, и отсутствие настороженности. Я добавил бы еще отсутствие ответственности перед самим собой. А еще чаще всего человек идет к терапевту. При подозрении на опухоль тот выписывает направление к онкологу. Оттуда человека направляют в стационар, где больной начинает получать специализированное лечение. На это уходят недели, а то и месяцы.

— Как должен действовать терапевт, если к нему приходит такой пациент?

— Если есть подозрение на опухоль желудка, надо максимально быстро выполнять гастроэндоскопию с биопсией, а параллельно проводить исследования, которые позволят онкологу сразу начать лечение. Семьдесят процентов онкологических пациентов должны быть полностью обследованы терапевтом. И лишь специфические дообследования должны проводиться уже онкологом. А для профилактики запущенных раков, если на прием пришел человек старше 50 лет, нужно обязательно назначить биохимию крови, колоноскопию, посмотреть простату, у курильщика — легкие. Это все можно сделать в поликлиниках. Но бывают случаи, когда к онкологам приходят пациентки с описаниями маммографии, а на снимках оказывается совсем другая картина…

— Почему вы заговорили именно об опухоли молочной железы?

—Во-первых, это самый распространенный рак. Во-вторых, специфика этих новообразований требует особой «остроты зрения» рентгенологов. Есть специалисты, которые, занимаясь маммологией, видят на маммограммах опухоли размером несколько миллиметров и могут точно выполнить трепан-биопсию этого новообразования. У нас же в поликлиниках рентгенологи смотрят и маммографию, и флюорографию, и переломы костей. Естественно, что-то могут не увидеть и недооценить. Одно дело, когда рентгенолог смотрит 10 маммограмм в неделю, и другое дело, если он смотрит 20 маммограмм в день.

— Во многих регионах России онкологи сетуют, что в обычных больницах занимаются лечением онкобольных. Это проблема?

— Да, и очень серьезная. В непрофильных больницах невозможно получить правильное лечение при онкозаболевании. Больных раком должны лечить только онкологи.