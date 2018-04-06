Поставили диагноз поверхностный гастродуоденит…

Недавно была у гастроэнтеролога. Прошла обследование, поставили диагноз поверхностный гастродуоденит. А что это такое, доктор не объяснил…

Е. С. Муликова, Пермский край

Для этого заболевания характерно поражение только поверхностного слоя слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки. Она воспалена. Специалист, выполняющий гастроскопию (скорее всего, вам назначалось такое обследование), видит отечность и покраснение стенок желудка. Основными причинами являются неправильное питание, вредные привычки (например, пьете очень горячий чай), длительный прием антибиотиков, аспирина, преднизолона и им подобных. Сопровождается болезнь тошнотой, неприятным ощущением во рту, периодическими болями, нарушением стула и аппетита.

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