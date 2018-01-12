После перелёта опухла и заболела нога…

Отдыхала в Турции. После перелета опухла и заболела нога. Боль прошла. К врачу я не обращалась, но все-таки опасаюсь, а не могло ли это быть проявлением тромбоза?

Е. Ивочкина, Саратовская обл.

Да, это был тромбоз глубоких вен голени. На этот раз у вас все обошлось, но не всегда люди бывают столь удачливы. В 30% случаев внезапных смертей виновата тромбоэмболия легочной артерии. Что касается исследований и лечения, то на данный момент ничего делать не нужно. Но если подобные симптомы повторятся, не затягивайте с визитом к врачу. Вам потребуется пройти УЗ-доплер глубоких вен нижних конечностей, чтобы установить наличие тромбов и определить скорость кровотока. При подтверждении диагноза надо месяц принимать кроверазжижающие препараты.

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