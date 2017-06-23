Память все хуже…

Причина — не возраст

Забывчивостью страдают не только пожилые люди, но и молодые. Что делать, если человек понимает, что память у него снижается?

И. Новикова, Екатеринбург

Развивать ее, придумывать себе собственный «тренажер для мозга». Например, изучать иностранные языки, решать математические задачи, разгадывать крос­сворды, освоить работу на компьютере. Если пенсионер всю жизнь занимался научной работой, продолжает это делать, пишет статьи — великолепно. А если он к тому же овладел компьютером, — это отлично. Есть много обучающих компьютерных программ, в том числе для тренировки памяти. Некоторые игры улучшают координацию движений, заставляют быстро принимать решения. Они подходят даже тем, кому нужна реабилитация после инсульта.

Поведение подскажет?

Говорят, что по поведению человека можно определить, какая область мозга пострадала при инсульте…

Петр С., Челябинск

Каждая область мозга отвечает за те или иные функции. При поражении левого полушария страдает речь, правого — меняется характер: возникает подозрительность, угрюмость. Очень чистоплотный человек может стать неряшливым, если в лобной области у него опухоль. Инсульт в этой зоне то­же влечет за собой изменение поведения. Так что будьте внимательны друг к другу. Иногда незначительные, на первый взгляд, изменения здоровья говорят о том, что организму нужна помощь.

Астения — это что такое?

Мама меня ругает, мол, худая и бледная потому, что плохо ем. А врач поставил диагноз астения. Что это такое?

Мадина, Чеченская Республика

Астения чаще возникает на фоне переутомления и после воспалительных заболеваний, например гриппа. И еще она бывает у тех, кто сидит на диетах. Таким людям не хватает некоторых микроэлементов. Так, одна пациентка много лет придерживалась кремлевской диеты и попала в больницу с полинейропатией — у нее стали неметь руки и ноги. Оказалось, диета, на которой сидела женщина, — низкоуглеводная. Она в течение нескольких лет не ела кашу и хлеб, это и привело к заболеванию. К счастью, все закончилось хорошо, так как быстро удалось установить причину болезни.

Хочу нервы подлечить

Можно ли вместо химии принимать не лекарства, а какие-то растительные препараты?

Б. И. Юркевич, Казань

Пациенты нередко сами себе ставят диагноз «больные нервы». Имеется в виду излишняя раздражительность, агрессивность, нетерпимость. Для начала надо наладить правильный режим дня — чередовать труд и отдых, посещать спортзал, бывать на природе, высыпаться и свести к минимуму просмотр негативных передач и фильмов. Разрешаются юмористические программы, старые комедии. Важно научиться самому регулировать эмоции, освоить аутотренинг. Не получается? Идите к врачу.

Самолечением лучше не заниматься. Травы могут тоже навредить, как и химические препараты. На ночь можно пить успокоительные чаи. А вот чай и кофе вечером употреблять не стоит: они содержат кофеин, возбуждающий нервную систему. То же касается и шоколада. Прекрасны любые водные процедуры — бассейн, контрастный душ (гипертоникам его принимать нельзя).

Ф. М. Гаража, терапевт, врач высшей категории