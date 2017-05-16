Ноготь врос…

Как снять воспаление?

Сыну два месяца. Не могу подстричь ноготочки на ножке. Они как будто вросшие. Стала отодвигать пилочкой кожу и занесла инфекцию. Большой пальчик покраснел и опух. Как снять воспаление?

Оксана, Геленджик

Пока делайте ванночки с теплой кипяченой водой и марганцовкой. Раствор должен быть бледно-розовым. Можно приложить любую антибактериальную мазь. Например, «Ле­восин», «Левомеколь», «Банеоцин». Ну а дальше по ситуации. Если не нравится, как развивается ситуация, то обязательно покажите малютку хирургу или дерматологу.

Палец по-прежнему беспокоит…

Мужу удалили вросший ноготь на ноге, но палец по-прежнему беспокоит. Боли настолько сильные, что без укола анальгина не может терпеть. Новый ноготь не показывается. Врач прописал цинковую мазь и пенициллин, а от мази боль только усиливается…

О. А. Тимошкина, Красноярск

Иногда после хирургического удаления ногтя повреждается его ростковая зона. И, к сожалению, новый ноготь может не появиться совсем или расти частично, деформированно. Цинковая мазь назначена как подсушивающее средство. Пенициллин прописал хирург, предполагая, что на пальце есть воспаление. Если ноготь растет неправильно, повреждает и травмирует ложе, может потребоваться новая операция. За поврежденным ногтем нужно ухаживать. Следите, чтобы обувь не была тесной, заклеивайте ноготь пластырем, так как есть риск инфицирования пораженного участка.

Под ногтем красное пятно

Недавно убрали половину вросшего ногтя. Сейчас под ногтем красное пятно, то есть там идет воспаление. Палец тоже красный. Делаю ванночки с марганцовкой и солевые через раз. Снимут ли они воспаление или опять нужно убирать ноготь?

Е. М. Докаева, Дагестан

Есть разные методики оперативного лечения вросшего ногтя. Вообще-то половину ногтя не убирают… Если убрали только половину, но воспаление сохраняется, значит, придется убирать остаток ногтя, так как теперь он будет поддерживать хроническое воспаление. Лучше показаться доктору, который вас оперировал.

Сделала сама себе педикюр…

А потом сбоку ногтя появился гной. Поднялась температура, увеличились лимфоузлы. Хирург отрезал половину ногтя, удалил гной и наложил три шва. Две недели ходила на перевязки с мазью «Левомеколь». Потом сняли швы. Каждый день промываю рану «Бетадином». Недавно снова обнаружила скопление гноя. Поднялась небольшая температура. Что делать?

Юлия, Бурятия

С каким же диагнозом вас оперировали? Смею предположить, что это был вросший ноготь. Давайте попробуем полечиться. Раз есть температура, то обязательно надо принимать внутрь антибиотики (например, азитромицин по 0,5 мг 1 раз в сутки в течение 5 дней). Далее делайте ванночки со слабым раствором марганцовки. Опускаете стопу в раствор и полощите там палец 5-7 минут. Затем выньте и приложите «Йодинол» к ране. По мере подсыхания повязки смачивайте ее «Йодинолом». Все это 2 раза в день: и ванночки, и повязки. Поможет — хорошо. Не поможет, значит, вновь идите на прием к врачу и разбирайтесь.

Е. И. Оськин, хирург, врач высшей категории