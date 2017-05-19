На какой подушке спать?

Утром встаю с болью в шее

У меня остеохондроз шейного отдела позвоночника. Может, все дело в подушке?

И. Н. Новикова, Саратов

При остеохондрозе шейного отдела позвоночника подушку лучше заменить на валик под шею. Или использовать низкую подушку для сна. Но при плохом оттоке крови, который дает себя знать тупой головной болью, надо спать на высокой подушке.

Что же теперь, одну картошку есть?

У меня подагра, поражены суставы и почки. Всю жизнь проработал на мясокомбинате, мяса всегда было вдоволь. Сейчас расплачиваюсь, нельзя ничего жирного, мясного. Что же мне теперь, только одну картошку и хлеб есть?

С. М. Наумов, Волгоград

Пока не пройдет острый приступ, вы должны исключить все белковые продукты из своего рациона. Потом белки употреблять можно, но не чаще 2-3 раз в неделю. Если вы съели мясо, в этот день употреблять рыбу не стоит. Пейте больше воды, соблюдайте режим труда и отдыха, откажитесь от алкоголя и курения. Во время приступа меньше двигайтесь. Врач назначит противовоспалительные препараты и лекарства, нормализующие артериальное давление. Если до приступа вы принимали мочегонные препараты, по возможности их необходимо заменить другими средствами, чтобы не усугубить ситуацию. По мере уменьшения обострения врач назначит препараты, снижающие уровень мочевой кислоты. Подагра переходит в хроническую форму, если не соблюдать рекомендации врача.

Отекают ступни…

Машину вожу уже 10 лет, ежедневно нахожусь в ней около трех часов. Стала замечать, что отекают ступни, хрустят суставы. Боюсь, как бы ни начались проблемы…

Екатерина, Новосибирская обл.

Отеки и хруст связаны со статическими нагрузками на связки голеностопа. Постоянное напряжение мышц голени и при этом короткие движения, когда водитель часто давит на педаль, приводят к потере эластичности связок. Чем меньше сустав двигается, тем меньше выделяется смазывающей жидкости. Сустав сохнет, и начинается отложение белково-кальцие­вых блоков. Делайте ежедневно массаж ступней, приседайте в течение дня по 10 раз, когда есть возможность, плавайте (это работа ступнями на вытяжение). Но все это делайте без фанатизма, иначе можно еще больше навредить.

Нога ушла в сторону…

Три года назад мама упала и поломала ногу в бедре. Врачи обнадежили, что через 2 месяца перелом срастется. Выписали домой с сильными болями. Мама еле передвигалась на костылях. Позже, в мае того же года, она опять упала. Поломала вторую ногу и тоже в бедре. Обследовали. Оказалось, что после первого перелома нога ушла в сторону на 3 см. Второй перелом был менее опасным, но мама сейчас не может сама даже подняться и сидеть, не то чтобы ходить. Чем можно ей помочь?

Ольга Васильевна, Чувашия

Перелом обоих бедер свидетельствует об остеопорозе. Переломы шейки бедренной кости очень плохо срастаются, поэтому более надежным методом является эндопротезирование тазобедренного сустава. Если операцию не сделать сразу, развивается остеопороз костей, образующих тазобедренный сустав, что в дальнейшем сильно влияет на выбор протеза и результат лечения. По всей вероятности, вашей маме предстоит операция протезирования тазобедренного сустава.

И. Н. Новиков, ревматолог, врач высшей категории