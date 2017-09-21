Молоко для пожилых вредно?

Не представляю, как отказаться от молока

Слышала, что в пожилом возрасте молоко пить нежелательно, так как оно плохо усваивается. Но я его люблю с детства — выросла в деревне. Не представляю, как можно от него отказаться!

Галина, Белгородская обл.

Если любите молоко и привыкли пить его, продолжайте и дальше. Молоко — это оптимальный продукт для рациона пожилого человека. Оно содержит более 100 полезных компонентов, низкокалорийное, хорошо переваривается. Другое дело, если молоко плохо переносится организмом. Такое бывает при энтерите, колите, при возрастной лактазной недостаточности, когда отсутствует фермент, расщеп­ляющий молочный белок. В этих случаях употребление цельного молока приводит к вздутию, метеоризму, диарее.

Козье и овечье молоко реже вызывает такие последствия. Еще полезнее кисломолочные продукты. Они богаче по составу, быстрее и лучше усваиваются. Полезно каждый день выпивать 200 г кефира, лучше вечером, перед сном. Для нормальной работы кишечника и устранения запоров в него можно добавить 1 ст. ложку растительного масла.

Ламинария полезна для сосудов?

Слышал, что при атеросклерозе очень полезна ламинария (морская капуста). Так ли это?

И. Н. Рогов, Московская обл.

Да, это правда. Причем готовить ламинарию можно по-разному. Измельчите водоросли и кипятите, пока не посветлеют. Полейте вареную ламинарию соком лимона. А можно измельчить в порошок сушеную ламинарию и принимать ее ежедневно по 1/2 чайн. ложки или добавлять в суп. Если есть морскую капусту каждый день, в 3 раза снижается риск развития атеросклероза.

Диабет бывает от хлеба?

Правда ли, что, если есть много хлеба, можно заболеть сахарным диабетом?

В. Н. Емельянова, Чебоксары

Сдоба и хлеб из белой очищенной муки быстро повышают уровень глюкозы в крови и стимулируют поджелудочную железу работать напряженно, вырабатывая инсулин. Есть много такого хлеба вместе с жирной пищей вредно. Это вызывает ожирение, приводящее к сахарному диабету. А вот хлеб цельнозерновой, из неочищенной муки или с добавлением отрубей полезен. Ешьте его с овощами и белковыми продуктами до 300 г в день, при ожирении — до 150 г.

Хочу сбросить вес…

Какие каши более полезны, если я хочу сбросить вес?

Елена, Уфа

Самые полезные каши для похудения: овсяная, гречневая, перловая. Они богаты растительными белками, связывают лишние жиры в кишечнике, не давая им всасываться. Не повышают сахар в крови и стимулируют выработку инсулина. Каша должна быть из цельного зерна, в идеа-

ле — сваренная на воде. Можно добавить немного молока или сливочного масла. Кашу лучше есть на завтрак и в качестве гарнира на обед.

Р. Я. Блиновская, диетолог, врач высшей категории