Теперь можно ходить на каблуках?

Мне сделали операцию по поводу варикоза — удалили проблемную вену. Могу ли я теперь носить свои любимые каблуки?

Татьяна Юрьевна, Самарская обл.

Любое сдавление стопы обувью негативно сказывается на течении варикозного расширения вен, даже после операции. Если долго стоять и ходить на высоких каблуках или в тесной обуви, это неминуемо приведет к проблемам с оставшимися венами. Высокие каблуки оставьте лишь для торжественных случаев. Обувь на каждый день должна быть максимально комфортной, а каблук — не ниже и не выше 3-4 сантиметров. Только в этом случае стопа будет находиться в наиболее физиологичном положении. Чтобы еще больше уменьшить нагрузку на вены и снять неприятные ощущения, подберите хорошие ортопедические стельки. Как правило, и после операции врачи рекомендуют пройти курс венотоников.

Кожа вокруг рубца мокнет…

У мамы на лодыжке лопнула вена. Кровь остановили, рана зарубцевалась. Но кожа вокруг рубца то мокнет, то, когда подсохнет, трескается. Что делать?

Т. Исмаилова, Казахстан

Это могут быть трофические нарушения на фоне варикозного расширения вен. Быстрее обратитесь к флебологу. Стадия болезни уже тяжелая, все может повториться. Без помощи специалиста не обойтись. Возможно, понадобится удалить вену. Эластичный бинт и склеротерапия тут уже не помогут. После осмотра и ультразвукового дуплексного сканирования вен ног врач подберет метод лечения.

Мне посоветовали носить чулки

У меня на ногах появились оте­ки. Знакомые посоветовали носить компрессионные чулки 2-го класса. Купила, надела… Через несколько дней на икре четко обозначились сосудистые сеточки. Может быть, это произошло из-за чулок? И опасно ли это?

Е. Н. Сомова, Кемерово

Компрессионный трикотаж не опасен. Эти изделия предназначены для лечения и снятия отека. Но подбирать такие чулки нужно только со специалистом. Вены на ногах стали видны, возможно, потому, что отек уменьшился. Сходите на прием к флебологу.

Или всё равно придётся лечиться?

Мне предстоит операция. Будут удалять варикозно расширенные вены сначала на одной, потом на другой ноге. Решит ли это мои проблемы или все равно придется лечиться?

Е. Попова, Тамбовская обл.

Операция необходима, чтобы избежать тяжелых осложнений варикозной болезни. Но полного выздоровления она не гарантирует. Роль удаленных вен на себя возьмут более мелкие сосуды. И их нужно поддерживать, чтобы ситуация не повторилась. Поэтому вам необходимо как минимум дважды в год проходить курсы лечения препаратами из группы венотоников (принимать их внутрь) и носить лечебный трикотаж по назначению врача.

Б. Г. Рыжих, флеболог, врач высшей категории