Карусель перед глазами…

Кружится голова…

Такое бывает по утрам, когда встаю с постели. Длится недолго, но очень неприятно. Из-за чего это может быть?

Ольга, Воронежская обл.

Причин может быть много: проблема с позвоночником, повышение или понижение артериального давления. Например, у гипотоников головокружение часто возникает именно при утреннем пробуждении. Человек просыпается , вскакивает с постели и чувствует, как земля уходит из-под ног… Это происходит из-за недостаточного кровоснабжения мозга во время сна. Если у вас пониженное давление, научитесь правильно вставать. Проснувшись, немного полежите в постели. Сделайте несколько движений руками и ногами, чтобы разогнать кровь по сосудам. Затем сядьте и лишь потом вставайте, избегая резких движений. Среди других причин — анемия, заболевания головного мозга, щитовидной железы. Для начала рекомендуем обратиться к терапевту и неврологу.

От насморка — глазные капли?

При насморке закапываю в нос антибактериальные глазные капли — «Альбуцид» или «Ципролет» — и быстро выздоравливаю. Допустимо ли так лечиться?

Л. Черных, Самарская обл.

Это неправильно. Антибактериальные средства назначаются только при гнойных процессах. Начинать лечение насморка с таких средств ошибочно. Они не только не помогут, но и замедлят выздоровление. И еще: глазные капли предназначены для органа зрения. Для носа существуют свои спреи с антибиотиками.

Почему у меня немеют руки?

У меня руки периодически немеют. С чем это может быть связано? Очень боюсь: а вдруг это предынсультное состояние?

Олег Иванович, Московская обл.

При инсульте онемение какой-либо части тела (либо конечностей, либо всей половины тела, включая лицо) всегда носит односторонний характер. При этом налицо и другие симптомы: параличи, парезы, изменения зрения, затруднения речи, нарушение координации движения. Если ничего подобного у вас не происходит, то, скорее всего, ваша проблема связана с заболеванием позвоночника. Это может быть радикулит, межпозвонковая грыжа или длительное повышенное содержание уровня глюкозы в крови, при котором повреждаются периферические сосуды и нервы. Чтобы не гадать, пройдите комплексное обследование. Сдайте анализ на содержание сахара в крови натощак. А если вы находитесь в группе риска из-за наследственности и/или у вас избыточный вес, не только натощак, но и после еды.

Муж-храпун пьёт снотворные

Он часто храпит. А я слышала, что, когда человек храпит, снотворное пить нельзя. Так ли это?

Кира, Уфа

Да, храпунам снотворное принимать нельзя. При храпе иногда останавливается дыхание. Тогда человек просыпается и дыхание восстанавливается. Если он принял снотворное, то под его действием может не проснуться и в результате задохнется.

Снова семью одолевает кашель…

Снова мою семью (муж и дети-близняшки) одолевает кашель. Как я их лечу? В кастрюлю наливаю 150 г молока, добавляю столовую ложку травы шалфея, на маленьком огне довожу до кипения, выключаю огонь, добавляю чайную ложку нутряного свиного жира или сливочного масла, закрываю крышкой и настаиваю 10-15 минут. Процеживаю, добавляю чайную ложку меда и даю пить домочадцам на ночь. Кашель становится мягче, а если делать горчичники, то проходит очень быстро.

И. Воронкова, Красноярский край

Рецепт хороший, если кашель у больного трахейный, то есть мокрота скопилась недалеко, в трахее, и еще не опустилась в бронхи. Трава шалфея славится отхаркивающим эффектом, но для инфекции, спустившейся в бронхи, она уже малоэффективна. Поэтому если шалфей поможет, значит, за кашель взялись вовремя.

В. Е. Сальникова, терапевт, врач высшей категории