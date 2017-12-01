Картофель и гипертония

Как снизить гемоглобин?

Сыну 21 год. Недавно сдавал анализы — повышенные показатели гемоглобина и билирубина. В чем причина и как их можно снизить?

А. Н. Вахрушева, Ивановская обл.

Гемоглобин и билирубин могут повышаться по разным причинам. Одновременное повышение обоих показателей указывает на излишнюю вязкость крови, нарушение работы печени, которое, в свою очередь, может быть связано с ее токсическим повреждением, плохой наследственностью (например, синдромом Жильбера), воздействием лекарств, некоторыми инфекциями. Надо пройти обследование и узнать точный диагноз, так как от этого будет зависеть дальнейшее лечение.

Теперь ни мёд, ни лимон не помогают…

Раньше при ОРЗ я выздоравливала за 3-5 дней. Причем помогали простые средства — гомеопатия, мед, лимон, отвар эхинацеи. А в этом году насморк и кашель длятся по 2-3 недели. Появилась хроническая усталость. Подозреваю, что истощился иммунитет. Как восстановиться?

Варвара Т., Нижний Новгород

При затяжном течении ОРЗ и частых осложнениях — ангины, синуситы, отиты — действительно страдает иммунитет. Видимо, ваш организм перестал успешно справляться с инфекциями. Обратитесь к своему участковому врачу. Он поможет подобрать иммуномодулятор, который хорошо справляется именно с затяжными повторяющимися воспалениями. Они продаются в разных формах — в виде таблеток для рассасывания и свечей.

Бронхит, Замучила одышка…

Уже много лет страдаю хроническим бронхитом. Постоянно пью лекарства, но все равно мучают одышка, кашель и частые простуды. Как справиться с этой болячкой?

Т. Егорова, Сыктывкар

При хроническом бронхите, пневмонии, эмфиземе легких и других хронических заболеваниях верхних дыхательных путей хорошо помогает такое упражнение. Встаньте перед зеркалом, сожмите крепко губы (но не зубы!). В зеркале вы увидите, что некоторые мышцы шеи сократились. А теперь дышите носом. Вы заметите, что воздух через нос проходит свободнее, дыхание становится более ровным. При таком способе дыхания усиливается дренажная функция бронхов, что способствует отхождению из них слизи, организм лучше насыщается кислородом. Благодаря этому повышается сопротивляемость к болезням, в том числе простудным и вирусным. Пользоваться таким способом дыхания можно везде: на работе, дома, на улице, в транспорте.

А я так люблю картошку!

Прочитала, что картофель повышает давление. А я его так люблю, но я гипертоник…

М. Твердохлебова, Рязанская обл.

Действительно, ученые в течение 20 лет наблюдали за питанием почти 190 тысяч человек. Они выяснили, что любители картофеля, которые едят его не реже четырех раз в неделю, чаще имеют гипертонию, чем те, кто ел его один раз в неделю. Это касалось любых блюд из картошки — вареной, жареной, фри, пюре. Но ничего специфического, повышающего давление, в картофеле нет (кроме соли, которую вы добавляете при готовке). Связь здесь другая. Углеводы из картофеля легко усваиваются, человек полнеет, и это способствует развитию гипертонии. Вывод: готовьте гарниры не из картофеля, а из овощей. А если не можете обойтись без картошки, то жарьте, запекайте или варите ее в кожуре. Так вы сохраните в ней калий, а он помогает снижать давление. И еще: если картофель остудить, а потом разогреть, он станет полезнее — углеводы из него будут хуже усваиваться.

А. Б. Серегин, терапевт, врач высшей категории