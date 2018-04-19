Как избавиться от складок на боках

Уже скоро лето, а фигура не радует. Жир на боках выступает над поясом как дрожжевое тесто, убегающее из кастрюли. Как избавиться от этих складок и отвисшего живота, а заодно сбросить 5-10 кг лишнего веса? Слышала, что надо крутить хула-хуп…

Маргарита, Карелия

Начинайте с питания. Поменьше хлебобулочных изделий, сдобы, сладкого. Замените их фруктами, овощами, нежирным мясом, молочными и кисломолочными продуктами. Ешьте маленькими порциями, но не голодайте. Не забывайте про физические нагрузки. Бег по утрам, плавание уменьшают сантиметры на талии. Не обойтись и без силовых тренировок. Чтобы привести живот в порядок, есть два эффективных упражнения — крутить обруч и работать с прессом. Начинать упражнения с обручем нужно с дробных занятий по 2-10 минут, постепенно увеличивая время. Новичкам вращать обруч можно 30 минут в сутки. На первых порах не крутите утяжеленный обруч, нагрузку усиливайте постепенно, со временем можно использовать хула-хуп с внутренними пупырышками. Зарядке уделяйте хотя бы 15 минут в день.

Лягте на пол, поднимите ноги перпендикулярно полу и начинайте качать пресс. Способов много: можно приподнимать туловище, можно качать поочередно — сначала в одну сторону, затем в другую. Чтобы укрепить мышцы живота, все упражнения выполняйте интенсивно. Дышите правильно: расслабляясь, вдыхайте через нос, а во время усилий выдыхайте через рот. И еще три простых, но очень эффективных упражнения.

Глубоко вдохните животом, максимально выпячивая брюшную стенку. Досчитайте до 5, расслабьтесь, выдохните весь воздух через рот. Втяните живот в себя, подтягивая его вверх к желудку, как будто хотите спрятать его под ребра. Задержите дыхание, досчитайте до трех и снова вдохните. Повторите уп­ражнение столько раз, сколько вам лет. Если не можете сразу выполнить такое количество повторов, то выполняйте упражнение в течение дня. Встаньте на колени, обопритесь на ладони. Максимально вдохните носом, втягивая живот под ребра, спину выгните вверх. Опустите голову вниз к груди. Задержите дыхание, на счет 8 выдохните, расслабьтесь и вернитесь в исходное положение. Повторите 3 раза. Лягте на ровную поверхность, руки сцепите на затылке. Ноги чуть согните, стопы поставьте на пол. На счет «раз» приподнимите торс и потянитесь левым локтем к правому колену. «Два» — вернитесь в исходное положение. «Три» — потянитесь правым локтем к левому колену, «четыре» — вернитесь в исходное положение. Повторите столько раз, на сколько хватит сил.

Л. Ю. Соколова, фитнес-тренер