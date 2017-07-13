Йога — не для всех

Говорят, что занятия йогой абсолютно безопасны и подходят всем. Но я не уверена. Не опасно ли завязываться в узел и стоять на голове?

Марина, Московская обл.

Такие нагрузки подходят людям, которые находятся в отличной спортивной форме. Кроме того, сегодня слишком много малоопытных инструкторов, не владеющих достаточными знаниями. Они способны навредить даже подготовленным ученикам.

Например, заставляют их принимать те или иные позы «через не могу». Последствия могут быть печальными: повреждение сухожилий, потеря подвижности в суставах, проблемы со спиной, плечами, коленями, шеей. В крайних случаях можно получить ухудшение кровотока и может случиться инсульт. Например, быстрые движения шеей или ее избыточные изгибы могут вызвать повреждение мозга. В норме шея может поворачиваться на 75° назад, на 40° вперед и на 45° — в стороны, а также вращаться на 50° вправо-влево. Если поворачивать голову больше, можно травмировать позвоночные артерии. Отсюда риск образования тромбов или пережатия артерий, которые питают важнейшие отделы мозга. Опасны и перевернутые позы, если ими злоупотреблять. Повышается внутриглазное давление и возрастает риск повреждений сетчатки глаза. Поэтому перед тем как заняться йогой, выясните, какие упражнения вам противопоказаны. Вполне возможно, что йога — это вообще не ваше.

Ю. Г. Соколов, невролог, врач II категории