Это артроз или что?

Не могу разобраться с коленом…

Мне 42 года. С раннего детства веду активный образ жизни. С недавнего времени почувствовал боли, а вернее, неприятное ощущение под чашечкой, в месте перехода на сухожилие бедра. В состоянии покоя боли нет, отека тоже, движение не затруднено. Дискомфорт усиливается при физической нагрузке, вечером, при разгибании колена в одной точке и подъеме по лестнице. Собираюсь на МРТ. Что это может быть? Не хотелось бы бросать футбол.

И. Яушев, Татарстан

Возможно, причина в растяжении связок. Но заранее прогнозировать, каким будет результат лечения и можно ли получать прежние физические нагрузки, нереально.

На новой работе заболели ноги

Много лет работала в ресторане. Работа на ногах. Когда приседала на корточки, колени хрустели. А несколько месяцев назад устроилась на работу, где по 14 часов надо стоять на ногах, и сразу же появились боли в коленях при сгибании и приседании. Сделала снимки, поставили диагноз артроз. Хочу пойти на мануальный массаж.

М. Мусаева, Ингушетия

К сожалению, артроз коленного сустава — сложное, неприятное и серьезное заболевание, которое может поражать людей любого возраста. Для его лечения используются препараты-хондропротекторы (например, «Терафлекс»), физиопроцедуры (например, магнитотерапия или электрофорез с лекарственными препаратами). Массаж при артрозе коленного сустава рекомендуется на любой стадии заболевания. Эффект может быть только при комплексном лечении, одним массажем не обойдетесь. И работу с тяжелой нагрузкой на ноги нужно менять, иначе можно доработаться до инвалидности.

Не хочется лечиться химией…

Мне 45 лет. Колени болели с детства, но иногда — перед сменой погоды. В этом году появился хруст. Поставили диагноз гонартроз I–II стадии. Совсем не хочется колоть химию — препараты. Читала о методе доктора Бубновского. Якобы от артроза можно избавиться с помощью только упражнений. Так ли это? Не хочется остаться без денег и с болячкой. А если все же нужны уколы, то какие?

Н. Сазонова, Калмыкия

При II стадии артроза без уколов не обойтись, но лучше делать их не внутримышечно, а внутрь сустава. Такие назначения пусть даст ваш лечащий врач. Также нужны хондропротекторы — их надо принимать внутрь в виде капсул и наружно в форме мазей, например «Артра», «Терафлекс».

Метод доктора Бубновского сейчас широко рекламируется, но нет таких пациентов, которые бы излечились по его методике. Есть те, кому стало легче.

После аварии болит сустав

Недавно попал в аварию и травмировал сустав. Неужели не удастся избежать остеоартроза?

И. Никонов, Екатеринбург

Конечно, стопроцентной гарантии дать нельзя. Однако травмы практически никогда не проходят бесследно. Если человек однажды повредил коленный, плечевой или тазобедренный сустав и это была серьезная травма, а не простой ушиб (например, был поврежден мениск), то есть большая вероятность развития остеоартроза.

С. Л. Вуйнович, остеопат, врач II категории