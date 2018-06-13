Неужели такое случается?

Инсульт бывает лишь у гипертоников? При низком давлении инсультов не бывает?

М. З. Зязикова, Ингушетия

Острые нарушения мозгового кровообращения случаются и при низком давлении, но реже, чем при высоком. Инсульт у гипотоников возникает, когда резко меняется давление. Это может произойти и при неграмотном лечении гипертонического криза. Человек по совету знакомого принимает устаревший препарат, который резко снижает давление. Такая нагрузка на сосуды провоцирует у него инсульт.

P. S. Повышенное давление нужно снижать плавно. Для этого существуют современные моно- и комбинированные препараты, которые подбирает врач-кардиолог индивидуально для больного.

Как поддержать мамино здоровье?

Маме 70 лет. В последнее время у нее темнеет в глазах, в руках и ногах появляется слабость. Приступ длится 1-3 минуты. При этом обмороков нет. Ей давно поставили диагноз гипертония, но в последнее время давление скачет. Если мама стоит, оно 80/50 мм рт. ст., лежит — поднимается до 170/80 мм рт. ст. Поражений сердца врачи не обнаружили, говорят, проблемы возрастные. Как поддержать мамино здоровье?

О. Приходько, Хабаровский край

У вашей мамы ортостатическая гипотензия — снижение артериального давления при переходе из горизонтального положения в вертикальное. Именно это является причиной недомогания. Обычно верхнее (систолическое) давление снижается более чем на 20, а нижнее (диастолическое) — на 10 мм рт. ст. Чаще всего ортостатическая гипотензия встречается у пожилых людей с гипертонией или диабетом. Из нелекарственных средств помогут сон с приподнятым изголовьем, повышение употребления соли до 10-20 г и жидкости до 2-2,5 л в день. Также надо носить специальные лечебные компрессионные чулки. А лекарство должен подобрать врач после тщательного обследования.

После приступа бывают психозы?

Говорят, если человек перенес инсульт, у него потом развиваются психические расстройства…

В. М. Коган, Германия

Такой риск действительно есть, и проблемой номер один является постинсультная депрессия. Она неприятна не только сама по себе, главное — повышается риск повторного сосудистого «удара». Если у пациента появляются депрессивные симптомы, назначается определенное лечение. Оно улучшает и настроение больного, и мотивацию к восстановлению здоровья.

На МРТ нет следов инсульта…

Я год назад перенесла микроинсульт. Но на МРТ от него не осталось следа… Такое может быть?

М. Я. Соколова, Тверская обл.

Диагноз микроинсульт сейчас не ставится. Инсульт или есть, или его нет, что и подтверждается с помощью МРТ. Но похожие симптомы — головокружение, онемение конечностей, половины лица, шаткость при ходьбе, нарушение речи, глотания — могут говорить о нарушении мозгового кровообращения, или транзиторной ишемической атаке. Это временное состояние, которое после нормализации давления может пройти бесследно. Тем не менее к нему надо отнестись серьезно. Это первый тревожный звонок, после которого действительно может случиться инсульт. Тогда симптомы более ярко выражены, и на МРТ виден его след. Тяжесть и симптомы зависят от того, насколько большой очаг и где он расположен.

Н. В. Мамухина, невролог, врач высшей категории