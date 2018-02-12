Грипп, ОРЗ и другие напасти

Когда болею гриппом, хочется сладкого…

Но узнала, что при вирусных заболеваниях сладкое мешает выздоровлению. Это правда?

А. П. Сотникова, Рязанская обл.

Вы правы, сладкое — шоколад, кондитерские изделия, выпечку — во время ОРВИ или гриппа употреблять не стоит. Сахар понижает активность лейкоцитов, которые помогают справляться с инфекцией. Клетки крови перестают бороться с болезнью и пускают процесс выздоровления на самотек. Результат — потеря драгоценного времени. Вредоносные возбудители гриппа и простуды окрепнут и приумножатся. А вот когда прекратятся озноб, кашель, перестанет саднить горло, то есть когда вы начнете выздоравливать, можно съесть сладкий апельсин, яблоко или сухофрукты.

Почему при ОРВИ отекает горло?

Во время ОРВИ у меня стало часто отекать горло. Иногда становится трудно дышать. Как снимать такой отек, а то боюсь задохнуться.

В. Пальцева, Курская обл.

Очень похоже на так называемый подскладочный ларингит. Это воспаление и отек слизистой оболочки под голосовыми складками. Такая проблема, как правило, возникает у детей, но иногда бывает и у молодых девушек. Отек необходимо снимать с помощью ингаляций. Купите в аптеке домашний прибор — небулайзер. В него нужно залить щелочной раствор, например минеральную воду боржоми, и дышать им через специальную маску. Если такого прибора под рукой нет, можно подышать влажным паром над кастрюлей с вареной картошкой. Но надежнее обратиться к специалисту и подобрать более точное и прицельное лечение. А может быть, вы аллергик? Тогда при каждой ОРВИ вам потребуются антигистаминные препараты. Так или иначе подскладочный ларингит опасен внезапным спазмом гортани. А это действительно чревато удушьем. Поэтому, если становится тяжело дышать, не медля вызывайте скорую помощь. Врач сделает укол супрастина и ингаляцию с «Пуль­микор­­том» и адреналином. «Пуль­ми­корт» — это противоастматический препарат, он расширяет бронхи. А адреналин — гормон, который снимает отек в результате спазма сосудов. До приезда скорой дышите горячим паром в ванной. Можно также попарить ступни ног.

Инфекция всегда опускается вниз

Все ОРЗ у меня протекают по одному сценарию. Начинается с насморка и боли в горле, которые потом переходят в сильный кашель. Возникает трахеобронхит, приходится пить антибиотики. Почему инфекция всегда спускается вниз?

Е. М. Саенко, Пермский край

При частых бронхитах и затяжных ОРЗ проблему надо искать в околоносовых пазухах и полости носа. Это может быть хронический вялотекущий процесс или, например, искривление перегородки. Страдает полость носа — страдают глотка, гортань, трахея, бронхи, легкие. Чтобы поставить точный диагноз, врач должен выполнить современный эндоскопический осмотр. В полость носа доктор вводит миниатюрную видеокамеру и на большом мониторе видит все, что происходит внутри. И если выявляются полипы, кисты или разрастания слизистой, их удаляют амбулаторно. Также пациенту делают компьютерную томографию околоносовых пазух.

Если говорить о домашнем лечении, то здесь незаменимы соляные аптечные растворы — «Аквалор», «Аквамарис», «Маример», «Физиомер». Ими нужно промывать нос, как только начался насморк. Но выбирайте не гипертонические, а изотонические растворы. Первые содержат слишком много морской соли и могут сушить полость носа. Не забывайте полоскать горло, например, «Мирамистином» или диоксидином. А в промежутках между полосканиями рассасывайте пастилки — «Граммидин», «Фалиминт», «Стрепсилс». Тогда у инфекции будет меньше шансов спуститься в бронхи.

И. Н. Поддубный, терапевт, врач высшей категории