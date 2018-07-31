Глаза устали…

Так вижу, что даже голова болит

Сделала операцию по восстановлению зрения. Теперь так четко вижу, что даже голова болит. Это пройдет со временем?

И. Колокольникова, Московская обл.

Да, пройдет. Так часто бывает. Ведь до операции видели нечетко, а сейчас прибавилось резкости, и это непривычно. Носите затемненные очки, чтобы было хотя бы

10-15% затемнения. Надевайте их, когда выходите на улицу в светлое время дня или находитесь в помещении, где очень яркое освещение. Меньше сидите за компьютером и смотрите телевизор. Светящиеся экраны напрягают глаза, и голова будет болеть еще сильнее.

Эмметропия — что за диагноз?

После осмотра у окулиста дочери в медицинской карте написали «эмметропия». Что это за диагноз и опасен ли он?

Ирина Н., Пермский край

Ничего страшного! Так окулисты называют нормальное строение глаза, при котором изображение предметов четко фокусируется на сетчатку. Если при этом нет других нарушений, например повреждения сетчатки, зрительного нерва, работы глазных мышц и высших зрительных центров, то у ребенка с таким диагнозом должно быть 100%-ное зрение. Попросите учителя посадить ее за четвертую или пятую парту — именно там, а не на «камчатке» окулисты советуют сидеть детям с полноценным зрением. Последние парты рекомендуются дальнозорким детишкам.

Работа сына связана с компь­ютером

Глаза у него постоянно красные, веки воспалены. Боюсь, что он начнет терять зрение. Как помочь уставшим глазам?

Н. Г. Кириченко, Узбекистан

У тех, кто много работает за компьютером, недостаточно увлажняется верхняя оболочка глазного яблока, а зрение постоянно напрягается. От этого глаза и веки краснеют, появляется ощущение раздражения, тяжести, а иногда и инородного тела. Чтобы избежать этого, полезно несколько раз в течение дня закапывать препараты, которые офтальмологи называют «искусственная слеза». Из народных средств можно посоветовать для промывания глаз настой укропа: 1 ст. ложку измельченной травы или семян заварите

1,5 стакана кипятка, дайте настояться в закрытой посуде до остывания, процедите и промывайте настоем гла­-

за 2-3 раза в день. Так же можно использовать цветки ромашки аптечной. Соком листьев и стеблей каланхоэ можно смазывать отекшие, покрасневшие и даже зудящие веки.

Может ли линза смещаться?

Два года назад сделали операцию по поводу отслойки сетчатки. А 5 недель назад на этом же глазу из-за катаракты заменили хрусталик. Операция осложнилась кровотечением, гемофтальмом. На следующий день сделали повторную операцию. Со слов врача, «чистили линзу, убирали из глаза сгустки крови». После операции в течение 10 дней держался отек роговицы. Сейчас оперированным глазом вижу 4 строчки, и это радует. Но временами беспокоит удвоение контуров предметов и экрана телевизора. В темное время суток вижу множественные блики от источников света, при наклоне головы влево уменьшается четкость. Ощущение такое, что линза смещается, но окулист говорит, что на месте. Может ли линза немного двигаться и смещаться? И пройдет ли это со временем?

П. М. Лысенко, Самарская обл.

При незначительном смещении линзы у пациентов могут быть жалобы на быструю утомляемость после зрительных нагрузок. Нередко появляется двоение при взгляде вдаль. Могут быть жалобы на неприятные ощущения в глазу. Как правило, после отдыха симптомы уменьшаются или проходят. Нельзя исключить и астигматизм (исходный или послеоперационный), проблемы со стороны про­оперированной сетчатки. Не исключено, что со временем ситуация улучшится.

Н. С. Соро­кин, офталь­молог