Гастрит плюс бульбит

Поставили диагноз поверхностный гастрит и бульбит. Я в шоке! Всегда считала себя здоровым человеком. Как лечиться? Может, есть народные рецепты?

Н. В. Муштаева, Кыргызстан

Поверхностный гастрит — самый частый диагноз, который гастроэнтерологи ставят своим пациентам. Это одна из форм хронического гастрита, при которой происходят дистрофические изменения клеток поверхностного эпителия и воспаление слизистой оболочки желудка.

Бульбит — острое или хроническое воспаление прилегающего к желудку отдела двенадцатиперстной кишки. Бульбит часто сочетается с гастритом. У обеих болезней похожие симптомы, поэтому иногда врачи ставят диагноз бульбит желудка. Провоцирует проблемы бактерия хеликобактер пилори. При инфицировании этим микробом бульбит возникает на фоне гастрита.

Лечение этих заболеваний длительное и комплексное. В первую очередь рекомендуется изменить образ жизни: исключить вредные привычки и чрезмерные нервно-психические нагрузки, пересмотреть режим приема пищи. Вот несколько правил, которые помогут выздороветь.

  • Пищу надо принимать небольшими порциями и не торопясь, тщательно пережевывать.
  • Пища должна содержать все необходимые питательные вещества, минералы и витамины.
  • Все, что вы едите, не должно быть слишком холодным или горячим.
  • Принимать пищу рекомендуется не менее 4-5 раз в день.
  • Медикаментозные средства подбираются, исходя из причины заболевания. При выявлении бактерии хеликобактер пилори врач назначает антибиотики. Всем пациентам необходимы антациды, препараты для нормализации секреции соляной кислоты, заживления слизистой и препараты, регулирующие пищеварение.

В лечении гастрита применяют и народные средства, но лучше все-таки проконсультироваться со своим лечащим врачом. Здесь важно не навредить, ведь травы тоже достаточно серьезное лекарство. Их нужно применять правильно и строго по назначению.

Интересный и полезный рецепт. Смешайте 4 ст. ложки травы спорыша, 3 ст. ложки травы ты­сячелистника, по 2 ст. ложки листьев мяты перечной и корневища аира, 1 ст. ложку семян тмина, по 8 ст. ложек травы сушеницы и листьев подорожника. Залейте 2 ст. ложки сбора 0,5 л кипятка. Настаивайте в термосе ночь. Принимайте по 1/3-1/4 стакана за 30 минут до еды 4-5 раз в день. Курс — 1,5-2 месяца. Улучшение заметно через 2-3 недели регулярного приема трав. Но перед тем как принимать сбор, ознакомьтесь с противопоказаниями к травам, входящим в состав этого сбора. А подробные рекомендации может дать только лечащий врач.

И. Н. Никулин, гастроэнтеролог, врач II категории

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