Диабет осложнился…

Врач сказал скорее рожать

Мне 21 год. Сахарным диабетом I типа болею с 8 лет, сейчас он осложнился полинейропатией (стопы теряют чувствительность). Сахар натощак до 7 ммоль, когда пообедаю — до 10 ммоль. Мечтаю о малыше. Врач сказал, нужно быстрее рожать, противопоказаний для этого нет…

Тамара, Краснодар

Неужели врач сказал, что противопоказаний нет? Мало того, что плохо контролируете сахар, так уже и осложнения успели развиться к 21 году. Беременность придаст им стимул! А ваша цель — не только родить ребенка, но и быть в добром здравии, пока он вырастет. Ужесточите диету. Чем меньше в ней будет углеводов, тем ниже будут показатели сахара. Измеряйте его уровень как можно чаще, занимайтесь физкультурой. Постарайтесь не беременеть до тех пор, пока контроль диабета не приблизите к идеальному.

У мамы диабетическая ретинопатия

У мамы сахарный диабет. После обследования у офтальмолога ей поставили диагноз диабетическая ретинопатия. Как лечится это заболевание?

А. Тимченко, Башкортостан

Диабетическая ретинопатия — это невоспалительное поражение сетчатой оболочки глаза, самое серьезное и частое осложнение сахарного диабета. Недуг может поразить практически каждого больного, независимо от типа диабета. Его развитию способствуют гипертония, избыточный вес, поражение почек и высокий холестерин в крови. При сахарном диабете поражаются все кровеносные сосуды, но в первую очередь мелкие капилляры. Именно с повреждений в капиллярах у таких больных начинаются изменения сетчатки глаза.

Для лечения диабетической ретинопатии применяют различные лекарственные препараты, способствующие укреплению стенок сосудов, рассасыванию кровоизлияний, жировых и белковых отложений в сетчатке, улучшающие обмен веществ и кровоснабжение глаза. Однако медикаменты не могут остановить прогрессирование заболевания и должны применяться в качестве вспомогательных мер. На ранних стадиях диабетической ретинопатии эффективна лазерная коагуляция. При необходимости проводят повторные курсы лечения. Если после нескольких курсов лазерной терапии заболевание продолжает прогрессировать, прибегают к хирургическому лечению.

О. А. Багрина, эндокринолог, врач I категории

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