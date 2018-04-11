Что-то с почками

На УЗИ в почках обнаружили камни

Знаю, что, если не лечиться, дело может закончиться операцией. Хочу вывести их с помощью народных средств. Только не знаю, с чего начать?

И. Н. Титаренко, Архангельск

При камнях в почках очень полезны семена моркови. Размелите их в порошок и принимайте по 1 г (1/3 чайн. ложки) 3 раза в день за полчаса до еды. Или 1 ст. ложку семян моркови залейте 1 стаканом кипятка, хорошо укутайте, дайте настояться 12 часов, процедите и принимайте теплым по 1/2 стакана 5-6 раз в день до еды.

Смешайте по 1 чайн. ложке мелко порезанных корней и листьев петрушки, залейте 1 стаканом кипятка, настаивайте, укутав, 3 часа и принимайте по 1 стакану в день в 2 приема небольшими глотками.

Обычно в новолуние обостряются почечнокаменные болезни. Перед каждым новолунием небольшую горсть очищенного и нарезанного чеснока залейте 1 л водки, настаивайте 9 дней на солнце, но не у огня. Как только начнется новолуние, принимайте по рюмке чесночной настойки 1 раз в день натощак. Перед употреблением взбалтывайте. Делайте так во время всего новолуния.

Одна почка сморщилась…

В левой почке обнаружили коралловидный камень. Поставили диагнозы: мочекаменная болезнь, хронический пиелонефрит, одна почка сморщилась с утратой функции. А еще признали симптоматическую артериальную гипертензию. Насколько это опасно и обязательна ли операция?

З. Н. Ермолова, Новосибирск

Учитывая ваш диагноз, если правая почка функционирует, левую надо удалить. Она не выполняет свои функции (это должно быть окончательно подтверждено данными экскреторной урографии, динамической нефросцинтиграфии) и может стать причиной симптоматической артериальной гипертензии. Последняя, в свою очередь, плохо поддается консервативному лечению. Наличие мочекаменной болезни, коралловидного камня в левой почке поддерживает в ней хронический воспалительный процесс, следовательно, в организме постоянно присутствует очаг инфекции. Такой орган желательно удалить.

В почках соли и перегнут желчный

Мне 24 года. С 12 лет жалобы на частую изжогу и боли в правом боку. На днях сделала УЗИ, выяснилось, что в почках соли и перегнут желчный пузырь. Как избавиться от этого?

Олеся, Липецкая обл.

Старайтесь каждый день пить как можно больше воды и периодически, раз в 1-2 недели, устраивайте себе дни с повышенной водной нагрузкой (то есть за день нужно выпивать 2-3 л воды). При этом надо как можно больше и интенсивнее двигаться и чаще менять положение тела. Во время болей можно принимать спазмолитики. По поводу проблем с желчным пузырем проконсультируйтесь с гастроэнтерологом.

Но как есть суп без соли?

У меня заболевание почек. Врач назначил специальную диету и посоветовал полностью отказаться от соли, заменив ее травяными приправами. Но как есть суп или рыбу без соли?

И. Т. Рябов, Томская обл.

Если нет высокого артериального давления, то пищу можно подсаливать. Соль усиливает почечный кровоток и этим помогает быстрее погасить воспалительный процесс в больной почке. Злоупотреблять ею нельзя. Укроп и петрушка очень полезны при всех урологических заболеваниях. Они обладают противовоспалительным и мочегонным действием.

Х. М. Семенов, уролог, врач высшей категории